Без бързи кредити по тъмно, 14 дни за отказ и ще се връща само главница при неравностойни клаузи (Обзор)

Да не се отпускат бързи кредити в тъмната част на денонощието, осъждани лица да не работят в такива фирми, да се вдигне капиталът на компаниите и да бъдат наложени рестрикции относно франчайза им. Това са част от промените в Закона за потребителския кредит, които от “Прогресивна България” ще предложат.

Те ще бъдат внесени между двете четения, а намеренията на групата бяха обявени от шефа на бюджетната комисия Константин Проданов. Преди две седмици правителството прие изменения в закона, които всеки момент ще бъдат внесени за обсъждане от депутатите. По думите на Проданов има фирми, които оперират на ръба на закона, а доста често и извън него. Те разчитали на тактики на сплашване и извиване на ръце, а настоящата нормативна уредба била неадекватна.

Във варианта, предложен от правителството, се предвижда задължителна оценка на кредитоспособността на всеки потребител. Преди да отпуснат заем, фирмите за бързи кредити ще правят справка в Централния кредитен регистър. Въвежда се забрана рекламата да подчертава лекотата или бързината, с която може да се получи заем.

Освен това рекламните съобщения не бива да въвеждат потребителя в заблуждение за цената на заема или да твърдят, че кредитът ще подобри финансовото му положение. Те трябва да съдържат предупреждения от типа: “Внимание! Вземането на кредит струва пари”.

В момента законът поставя общ таван върху цената на потребителските кредити до 75 хил. евро, включително и бързите заеми. Годишният процент на разходите не може да надхвърля пет пъти законната лихва.

Новият проект предлага различен режим за най-малките кредити. За тези до три минимални заплати (1860,60 евро) няма да важи общият таван. Вместо това се въвежда ограничение според срока на заема. Ако трябва да бъде върнат до месец, всички разходи няма да могат да надхвърлят 20% от главницата. При заем до три месеца лимитът ще е 30%. При по-дълъг срок допустимият разход скача до 100% от главницата.

Потребителят ще има право да се откаже от договор за кредит в срок от 14 дни, без да посочва причина и без да плаща неустойка. При отказ трябва да върне главницата и лихвата за периода, през който е ползвал средствата в рамките на 30 дни от уведомяването на кредитора. Друга промяна гласи, че при нарушение на задължителните изисквания договорът може да бъде обявен за недействителен. Тогава потребителят връща само главницата, без да дължи лихви, такси и други разходи.

От икономическото министерство заявиха, че основната цел на промените е да се гарантира висока степен на защита на потребителите, като същевременно се създадат ясни и предвидими правила за бизнеса.

Проданов посочи, че има порочни връзки между хазарт и бързи кредити и това е причината да се забрани отпускането им през нощта. Относно рекламата на хазарт шефът на бюджетната комисия допълни, че ще има сериозно ограничаване. А от ПП-ДБ има внесени законопроекти, които забраняват изцяло рекламата на хазарт.

