Министерството на икономиката: Потребителите не остават без защита срещу кредитите

При малките и краткосрочните кредити законопроектът предлага специален подход за определяне на горна граница на общите разходи

Проектът предвижда и механизми за работа с потребители, които изпитват затруднения при погасяването на своите задължения.

Основната цел на промените в новия Закона за потребителския кредит е да се гарантира висока степен на защита на потребителите, като същевременно се създадат ясни и предвидими правила за бизнеса. В законопроекта са заложени засилване на контрола върху кредиторите и кредитните посредници, подобряване на оценката на кредитоспособността, повишаване на прозрачността при предоставянето и рекламирането на кредитни продукти и ограничаване на некоректните практики.

Това заявяват от икономическото министерство. То е разработило законопроекта за потребителския кредит във връзка с необходимостта от транспониране в българското законодателство на европейските изисквания в областта на потребителското кредитиране.

В рамките на общественото обсъждане са постъпили становища и предложения от представители на бизнеса, кредитния сектор и неговите браншови организации, организациите за защита на потребителите и други заинтересовани страни. Всички предложения ще бъдат внимателно анализирани и взети предвид при окончателното доработване на законопроекта, допълват от пресцентъра.

Проектът предвижда и механизми за работа с потребители, които изпитват затруднения при погасяването на своите задължения. Кредиторите следва своевременно да установяват подобни затруднения и, когато е целесъобразно, да прилагат подходящи мерки, съобразени с конкретното положение на потребителя. Те могат да включват разсрочване на плащанията, удължаване на срока на кредита, промяна на условията, намаляване на лихвения процент, гратисен период или рефинансиране.

По отношение на обезщетенията при забава на плащанията, липсата на изрично определена горна граница на неустойката в проекта не означава, че потребителите остават без защита. Договорните клаузи трябва да съответстват на изискванията на законодателството за защита на потребителите, като прекомерните неустойки се считат за неравноправни клаузи, които са нищожни. Комисията за защита на потребителите има правомощия да проверява договорите с общи условия и да предприема действия при установяване на нарушения.

При малките и краткосрочните кредити законопроектът предлага специален подход за определяне на горна граница на общите разходи. Целта е да се отчете спецификата на тези продукти и да се постигне баланс между защитата на потребителите и възможността за устойчиво предоставяне на финансови услуги.

При достъпа до бази данни ще бъдат съобразени компетентността на органите, които ги администрират, както и изискванията за защита на личните данни. Министерството на икономиката, инвестициите и индустриите счита, че защитата на потребителите, включително на уязвимите лица, и законосъобразното обработване на личната информация, трябва да бъдат водещи принципи.

Министерството ще продължи открития диалог с всички заинтересовани страни, за да бъде изработена работеща нормативна рамка, която въвежда европейските изисквания, осигурява ефективна защита на потребителите и създава ясни и предвидими условия за бизнеса.