Нова схема за “Хемус” - строят сега, плащат, като е завършена (Обзор)

Очакванията са до 3 години да стигне до Велико Търново, а след още година да е готова

Всички кметове по недовършеното трасе на автомагистрала "Хемус" се обединиха, че искат аутобанът да продължи да се строи сега и веднага.

"Имаме пълната подкрепа и се надяваме в следващите две години и половина да бъде завършена до Велико Търново", увери регионалният министър Иван Шишков по време на среща с двайсетина кметове от региона по покана на великотърновския Даниел Панов, който е и председател на Националното сдружение на общините в България.

Той се срещна с местните управници, за да пита кое им е по-важно - прекратяване на инхаус поръчките с изпълнителите и обявяване на нови процедури, или продължаване на строителството по старите договори незабавно. Всички решиха, че е нужна свързаност, а не война със строителите.

Шишков посочи, че няма да има ново възлагане, а

ще се работи по вече сключените договори, но по нови правила и стриктен контрол

Става дума за договорите, сключени между държавната "Автомагистрали", която е основният изпълнител на "Хемус", и десетина строителни фирми, с които тя сключи споразумения за доставка на материали, работна ръка и строителна техника.

По тези договори още през 2019-2020 г. бяха платени като аванси над 1,4 млрд. лева. Впоследствие фирмите не можеха да започнат работа, тъй като за голяма част от лотовете нямаше готови проекти. Тяхното изготвяне беше задължение на "Автомагистрали". Освен това по лот 4 служебните правителства на Румен Радев установиха започнати строителни дейности, които Иван Шишков определя като незаконно строителство, чийто статут трябва да се уреди.

Проблемът се задълбочи и от това, че през периода 2021-2023 г. фирмите

започнаха да искат индексация на договорите,

тъй като те са сключвани по цените от 2018-2019 г., а строителните материали след пандемията и началото на войната в Украйна поскъпнаха значително. Те ги и получиха - това стана по времето на редовния кабинет на ПП-ДБ с премиер Кирил Петков. Кметът на Велико Търново Даниел Панов (вляво) бе домакин в четвъртък на срещата с местната власт с регионалния министър Иван Шишков. СНИМКА: ДИМА МАКСИМОВА

"Няма значение чии са фирмите. Те сега ще трябва да докажат на цялото общество, че са истински строителни фирми. Защото когато сключим нови споразумения по съвсем други и ясни правила, тогава те трябва да покажат на обществото, което се обединява върху факта, че искаме сега и веднага да построим магистрала "Хемус", каза Шишков.

И допълни, че ако някой повдигне въпроса защо се работи отново с тези фирми, означава просто, че иска да саботира процеса за развитие на Северна България, защото "Хемус" осигурява свързаност за 1,2 млн. души.

Шишков обясни още, че ще има препроектиране на 7-и и 8-и лот на магистралата, които са откъм Шумен. Старите проекти за тези участъци са показали редица дефекти, например неотразени свлачища.

Това означава, че при започване на строителството ще се налагат допълнителни укрепления на терените, а това ще оскъпи значително трасето.

До седмици ще се финализират преговорите със строителите, а в следващата една година министърът се надява фирмите отново да влязат в обектите.

Зам.-председателят на камарата Живко Недев, който е и изпълнителен директор на "Хидрострой" - една от фирмите с договори за "Хемус", също потвърди, че ще се стигне до разбирателство относно финансовите условия.

В средите на строителните компании се говори за ново индексиране на инхаус договорите, като споровете са основно за правилата в сегашната наредба за индексация на строителни дейности. Сега се

обсъждат приемливи срокове за изплащане

на допълнителните средства, които обаче трябва първо да се предвидят в бюджета, особено за участъците, които вече са готови. В същото време част от инхаус договорите са сключени за повече от един участък - по вече приключилите е ясно, че трябва да се плаща, но няма как да се дадат пари за нещо, което тепърва ще се прави, а трябва да се предвидят средства в бюджетите за следващите няколко години.

Шишков уверил кметовете, че работата по "Хемус" се възобновява, но "без да чупят бюджета на държавата". Затова се водят преговори с избраните изпълнители да изработят взетите аванси при предишни правителства, да построят магистралата и да очакват да си получат парите малко по-нататък след завършване на проекта.

Според направените разчети пари за оставащите 87 км от трасето ще бъдат залагани в бюджетите в следващите 5 години.

"Окуражаващо е, че правителството и МРРБ поставят инфраструктурата в Северна България на приоритетно място. Това е

изключително важно за хората, за икономиката, за ускорено развитие

и наваксване спрямо Южна България, за инвестиции", коментира кметът на Велико Търново Даниел Панов.

На срещата с кметовете е обсъдена и съдбата на магистрала Русе - Велико Търново. Лотовете от Русе до Бяла се строят. За участъка от Бяла до Велико Търново трасето е утвърдено. До седмици ще бъде обявена процедура за подробен устройствен план и екологична оценка, следват отчуждителните процедури, обясни Шишков. Паралелно с това ще се работи по проектиране на следващите етапи, за да има завършена магистрала Русе - Велико Търново - Маказа.

"Не просто Северът не е забравен, но ще бъде компенсиран и в следващите години транспортната свързаност между Северна и Южна България ще бъде факт. Всички искаме да се случи веднага, но това, което може да направим, е от утре да започнем да строим", обобщи министър Шишков.

Очакванията са до две години и половина или три максимум магистралата да стигне до Велико Търново, а след още една година да бъде завършена окончателно.

В момента стига до плевенското село Каленик, но по още два участъка с обща дължина 45 км се работи усилено

и ще са готови най-вероятно до средата или края на 2027 г. Остават още 55 километра до Велико Търново, по които в момента се финализират разрешенията за строеж и всеки момент ще започне строителство, което трябва да приключи до началото на 2029 г.

От браншовата камара "Пътища" коментираха, че фирмите, които имат договори за "Хемус", са в процес на преговори с МРРБ, които вече са напреднали.

"Личи желанието на държавата да продължи строителството на "Хемус" и аз съм обнадежден, че това ще стане. Подробности за неприключили преговори и неподписани все още споразумения няма как да огласявам", каза председателят на камарата Стефан Чайков.