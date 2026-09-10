Със спадове приключиха европейските борси след новото поскъпване на петрола

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Европейските фондови пазари приключиха днешната търговия надолу, след като Европейската централна банка (ЕЦБ) очаквано повиши водещите си лихви с по 25 базисни пункта (0,25 пр. п.) след двудневното заседание на управителния съвет и рязкото поскъпване на петрола, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX се понижи с 215,3 пункта или 0,84 на сто до 25 361,15 пункта, пише БТА.

Парижкият CAC 40 изтри 39,91 пункта или 0,49 на сто до 8116,76 пункта.

Лондонският FTSE 100 се сви с 61,14 пункта или 0,57 на сто до 10 608,92 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 също е надолу - с 4,44 пункта или 0,69 на сто до 635,97 пункта.

ЕЦБ повиши водещите си лихви за втори път тази година. Лихвата по депозитното улеснение (която банките получават, когато депозират средства овърнайт при ЕЦБ и която е основният референтен показател) е повишена от 2,25 на 2,50 на сто, със същата стъпка се вдигат лихвата по основните операции по рефинансиране (по която банките заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица) - до 2,55 на сто, както и тази по пределното кредитно улеснение (плащана от банките при овърнайт заемане на средства от ЕЦБ с предоставяне на обезпечение) - до 2,85 на сто.

Решението беше широко очаквано от пазарите, след като инфлацията в еврозоната се ускори до 3,3 на сто през август, достигайки най-високото си равнище от три години.

Цените на петрола също повлияха на пазарите, като продължиха да се повишават днес на фона на разрастващия се конфликт в Близкия изток. Петролът сорт Брент от Северно море с доставка през ноември поскъпна с 3,58 на сто до 104,83 долара за барел, след като по-рано достигна 105,84 долара - най-високата цена от май.

Американският лек суров петрол (WTI) с доставка през октомври поскъпна с 3,66 на сто до 99,57 долара за барел, след като достигна 100,88 долара.