Светослав Бенчев: Бензинът в Швеция е по-евтин, отколкото в България

В Швеция, на цена от 2 милиарда евро, правителството реши да премахне почти ДДС, акцизът да се свали до възможно най-ниските стойности. В Полша се случва същото. В момента ДДС върху горивата там е 3,5%. Това води до статистиката, според която към днешна дата бензинът в Швеция е по-евтин, отколкото в България. Това заяви Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация.

По думите му под тези нива на акциза ние не можем да паднем. Има възможност да бъде променено ДДС, но това означава значително по-малки приходи в бюджета.

„Винаги е малко измамно това, което виждаме като фючърси. Това, което към настоящия момент можем да кажем, е, че ако суровината се котира около 101 долара като фючърс – говоря за „Брент" – реалната цена е с около 30% по-висока. Тя е 130. Това е реалната цена, която хората виждат като цена. Всъщност реалната доставка към утрешна дата или след два дни е 130 долара", коментира Бенчев.

„От друга страна, Европа и Съединените щати изпитват недостиг на дизелово гориво. Това, разбира се, веднага вдига цените на този тип продукт. Това го виждаме на бензиностанциите. Това не е само България, това е в Европа. И за това има множество причини, сред които и това, което се случва в Украйна, и фактът, че ние нямаме достатъчно преработвателни мощности", посочи той.

„Ако погледнете данните за последните 3 месеца, ще видите, че дизелът е поскъпнал с около 15%. Бензинът почти не е поскъпнал. Такава е ситуацията на пазара. Докъде може да продължи – никой не може да каже, защото ситуацията наистина е тежка. Особено с оглед ударите от страна на Русия в Украйна, които нанесоха щети на рафинериите там. Русия тръгна да търси нови доставчици и това като цяло създаде проблем на пазара", коментира Светослав Бенчев.

„Ние сме с около 30–40 цента по-евтини по отношение на цената с акциз и с около 10 цента по-евтини от цената без акциз. Това са средни цени за последната седмица", отбеляза той.

Бенчев посочи, че на фона на дефицита на дизел, това, че имаме рафинерия тук - най-голямата на Балканите и в тази част на Европа, ни спасява.

„Спасява ни първо, защото тя произвежда два пъти повече от необходимите количества по отношение на дизела и три пъти по отношение на бензина, т.е. ние сме осигурени. Количествата суров петрол са осигурени за следващия месец, което е нормално. И в този смисъл при нас няма никакво прекъсване на доставките. Мисля, че това е много важно да се каже, защото проблем имаше и в Молдова, проблем имаше преди около 2–3 седмици в Румъния", коментира той пред bTV.

„И да, наистина цената може да се вижда висока, наистина на повечето хора, но в крайна сметка продукт има и аз смятам, че това е най-важното, защото въпреки всичко наличието на горива е това, което движи българската икономика", каза още експертът.

Днес са получени повече от 40 сигнала на граждани, живеещи в района на Бургас, за задушлива миризма на нефтопродукти в рафинерията ни „Лукойл".

„Не знам нищо да се случва в рафинерията ни и да има някакъв проблем - не сме уведомени, което означава, че няма проблем, така че вероятно всичко е наред. Аз утре ще бъда в рафинерията. Няма никакъв проблем по отношение на работоспособността на рафинерията", коментира той.