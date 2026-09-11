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Петролът продължава да поскъпва

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Багдад обсъжда с Техеран схема за износ на иракски петрол СНИМКА: Pixabay

Цената на петрола продължава да се покачва днес на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток. 

Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поскъпна с 0,55 процента до 108,22 долара за барел в азиатската търговия, след като вчера отбеляза скок от 6,34 процента заради ударите по кораби в Персийския залив.

Цената на северноамериканския WTI се повиши с 0,58 процента до 103,07 долара за барел след ръста от 6,7 процента вчера, предадоха Франс прес и БТА.

Цените на черното злато изглеждат вече стабилно закрепени над прага от 100 долара – най-високото ниво от май насам, което оказва натиск върху бюджета на шофьорите и върху икономиката като цяло.

Багдад обсъжда с Техеран схема за износ на иракски петрол СНИМКА: Pixabay

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