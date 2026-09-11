Изкуственият интелект вече помага за ракети, хакерски атаки и опасни вируси

Хакери, шпиони и военни структури заобикалят ограниченията, за да използват мощни AI модели за оръжия, кибератаки и биологични изследвания

Учени са проучвали опасни вируси

Заплахите, свързани с изкуствения интелект, които допреди едва година можеха да изглеждат като кошмари от научната фантастика, днес са много по-близо до реалността, предупреждава технологичният гигант Anthropic. А някои от тях може би вече са факт.

В обширен нов доклад, публикуван в четвъртък, компанията посочва, че престъпни хакерски групи, китайски служби за сигурност, свързани с Русия шпиони и базирани в Йемен производители на оръжия, наред с други, са използвали мрежа от фалшиви акаунти и онлайн услуги, за да получат достъп до някои от най-напредналите AI асистенти на компанията, известни като Claude.

Те използват тези инструменти, за да извършват атаки или да проектират оръжия, които доскоро са били извън възможностите им.

Само през последните осем месеца Anthropic е установила, че хора от държави, в които достъпът до Claude би трябвало да е ограничен, са заобикаляли тези ограничения, за да автоматизират кибератаки, да се опитват да проектират модерна военна техника, да разпространяват пропаганда в огромен мащаб и да организират мащабни кампании за дигитално наблюдение.

Въпреки че моделите Claude се предлагат широко на търговския пазар, Anthropic се опитва да ограничава достъпа до тях в основни противници на САЩ, сред които Русия, Китай и Иран.

AI гигантът съобщава още, че тази година е разкрил пет случая, при които учени от неуточнени чужди държави са използвали моделите му за изследване на опасни патогени - дейност, която е възможно да е била част от програма за разработване на биологични оръжия.

В момент, когато американските законодатели, администрацията на Доналд Тръмп и Силициевата долина се опитват да се справят с рисковете за сигурността, свързани с най-напредналите модели - някои от които все още не са публично достъпни - докладът от близо 150 страници е мрачно напомняне, че дори широко достъпните AI системи вече са достатъчно мощни, за да причинят вреда, ако попаднат в неподходящи ръце.

„Не се опитваме да бъдем хиперболични. Просто искаме да покажем на света: Ето за какво всъщност може да бъде злоупотребено с тази технология днес", заяви в интервю преди публикуването на доклада Джейкъб Клайн, ръководител на изследванията на заплахите в Anthropic.

В доклада Anthropic посочва, че е предприела действия за прекратяване на всички описани в него случаи и ги е докладвала на съответните правителства и организации в технологичния сектор. Компанията също така е засилила мерките за сигурност при засегнатите версии на Claude, включително Sonnet, Opus и Haiku.

По думите на компанията недоброжелателите са успели да получат достъп до моделите чрез виртуални частни мрежи (VPN) и фалшиви или откраднати акаунти, за да прикрият откъде идват.

Anthropic допълва, че голяма част от незаконния достъп е бил улеснен от посредници, които помагат на клиенти да заобикалят географските ограничения и вътрешните филтри за сигурност, вградени в най-модерните американски AI модели.

Клайн уточнява, че нито един от описаните в четвъртъчния доклад случаи не е свързан с най-мощния AI модел на Anthropic - Claude Mythos. Той е толкова добър в откриването на уязвимости в софтуера, че компанията е ограничила достъпа до него само за доверени партньори, предимно в САЩ.

Въпреки това докладът показва как неотдавнашният напредък в способностите на изкуствения интелект е превърнал заплахи, които някога са изглеждали абсурдни или хипотетични, в реалност.

„Някои злоупотреби, които преди бяха само хипотетични, сега са реалност", казва Клайн.

В един от потенциалните случаи, свързани с разработването на биологични оръжия, Anthropic установява, че учен е използвал Claude, за да помогне при написването на проект за финансиране на изследвания с придобиване на нови функции (gain-of-function) при смъртоносен вирус, пренасян от комари.

Въпреки че подобни изследвания могат да бъдат използвани за разработването на по-ефективни ваксини, признава Anthropic, дейността е повод за безпокойство, тъй като изследването е трябвало да бъде проведено във военен научноизследователски институт.

При друг случай учен, който изглежда е работил за подкрепяна от държавата програма, е използвал Claude, за да проучва съединения, които „могат едновременно да бъдат разработени като нови терапевтични средства или токсични агенти".

В трети случай изследовател извън САЩ е прекарал „седмици", използвайки Claude за проучване на експерименти, свързани с адаптации на високопатогенен птичи грип.

Anthropic не посочва имената на учените, институциите или държавите, тъй като не може да заключи дали заявките са били част от легитимни научни изследвания.

Компанията признава, че границата между легитимната научна работа и потенциалната злоупотреба е трудна за определяне.

Въпреки това опитите са обезпокоителни, тъй като изследователите са заобиколили географските ограничения, за да получат достъп до Claude, и са предприели „усилия да прикрият истинската цел на своите изследвания, за да избегнат защитните механизми".

Докладът описва и някои от първите известни случаи, при които изкуствен интелект е бил използван за проектиране на модерна военна техника и за извършване на мащабни операции за дигитално наблюдение.

Anthropic заявява, че е спряла дейността на „клетка от заплашителни лица, базирана в Северен Йемен", които са използвали Claude в три програми за разработване на оръжия, включително управляемa ракета, многостепенна балистична ракета и хиперзвуков летателен апарат за планиране.

Компанията съобщава и за базиран в Русия „свободен" извършител на кибератаки, който е опитал да използва Claude за създаването на дронове, способни да извършват автономни атаки тип „камикадзе".

Anthropic твърди, че свързани с Иран и Китай държавни структури са използвали Claude, за да анализират огромни количества публикации в социалните мрежи в собствените си държави, с цел да идентифицират потенциални дисиденти и да откриват политически чувствително съдържание.

В Мали един-единствен консултант, работещ за службите за сигурност на страната, е използвал Claude, за да създаде „платформа за масово прихващане, способна да следи комуникациите във всички мобилни оператори в страната и да генерира досиета за набелязаните лица", посочва докладът.

Докладът описва множество случаи на злоупотреба с Claude при престъпни и държавни хакерски операции, включително от групи, свързани с Русия.

Като цяло Anthropic смята, че използването на AI вече е станало толкова разпространено сред хакерите, че дори най-нискоразрядните престъпни групи автоматизират големи части от своята дейност.

Anthropic е установила и девет операции за влияние, идващи от държави като Русия, Турция и Иран, за които се предполага, че са били организирани както от частни лица, така и от държавни структури.

Според компанията няколко от кампаниите, насочени към аудитории на шест континента, са били синхронизирани с национални избори в държави като Молдова и Кения.

Компанията обаче подчертава, че по-голямата част от генерираното с AI съдържание, свързано с установените операции за влияние, „е получило малко или никакво истинско ангажиране" преди кампаниите да бъдат прекратени.

Това е същата уговорка, която OpenAI и X направиха при разкриването на операции за влияние, разпространявани в техните платформи.

Anthropic се опитва да се позиционира като най-загрижената за сигурността американска AI лаборатория, въпреки че някои критици я обвиняват, че преувеличава рисковете от изкуствения интелект, за да насърчи регулации, които биха ограничили новите компании и конкурентите.

Anthropic заявява, че публикува доклада, защото смята, че има задължението да го направи, както и защото иска да даде на правителствата и гражданското общество „по-ясна представа за това как възникват новите заплахи и да укрепи колективната защита в целия сектор".

Във Вашингтон и Силициевата долина обаче едва ли имат нужда от допълнително напомняне.

След като тази седмица изследовател от Anthropic напусна компанията в знак на протест срещу надпреварата в AI индустрията за създаването на все по-мощни модели, водещ учен в компанията написа онлайн, че много специалисти по безопасността на AI „искрено вярват", че има около 10% вероятност изкуственият интелект „да убие всички хора" през следващото десетилетие.

Това доведе до поредица от спешни призиви от американски законодатели в сряда за въвеждането на нови и агресивни регулации за сигурност в AI индустрията.