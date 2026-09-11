Сметната палата: Няма окончателно приети доклади по одитите на АПИ

Сметната палата все още не е приела нито един окончателен одитен доклад по проверките, възложени от Народното събрание, съобщиха от одитната институция във връзка с постъпили запитвания за извършваните одити.

Проверките бяха възложени на Сметната палата от Народното събрание в началото на юли по предложение на „Прогресивна България". Идеята бе да бъде направена своеобразна фискална инвентаризация на управлението на публичните средства от 2020 г. насам, като проверките обхванат АПИ, социалните плащания и държавното обществено осигуряване, както и публичните финанси във финансовото министерство.

На 9 септември на заседание на парламентарната комисия по регионална политика регионалният министър Иван Шишков представи документ, определен като доклад на Сметната палата от извънредната проверка. Бившият финансов министър Теменужка Петкова обаче заяви, че одитът все още не е приключил и постави под въпрос представянето на документа като доклад на одитната институция. По думите й в него са включени данни само за 2024 и 2025 г., без периода на управление на служебните кабинети на Румен Радев.

Ден по-рано от ГЕРБ обявиха, че разполагат с информация за опит разходи, които трябва да бъдат отчетени през 2026 г., да бъдат прехвърлени към приключилия бюджет за 2025 г. Според партията това може да се отрази на размера на отчетения дефицит.

На комисията Шишков съобщи още, че „Автомагистрали" ЕАД е закупило машини за монтаж на мантинели и се очаква в рамките на 10-15 дни да представи оферта за подмяна на повредените и липсващи обезопасителни съоръжения на „Хемус" и други пътища. По думите му занапред подмяната на мантинели ще бъде включена в договорите за текущ ремонт и поддържане.

В момента се извършват всички одити, възложени от парламента. Сред тях са два одита за съответствие при финансовото управление на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ). Единият обхваща финансовото управление на имуществото, поетите ангажименти, извършените дейности и отчетените разходи на Агенцията за периода от 1 януари 2020 г. до 31 май 2026 г. Срокът за извършването му е до 30 септември 2026 г., а окончателният одитен доклад трябва да бъде внесен в Народното събрание до 30 октомври 2026 г.

Другият одит на АПИ е на процедурите по възлагане на обществени поръчки за периода от 1 януари 2020 г. до 31 май 2026 г. Той трябва да приключи до 31 декември 2026 г., а окончателният доклад да бъде внесен в парламента до 31 януари 2027 г.

Сред проверките, възложени от Народното събрание, е и одит на социалните плащания от бюджета на министерството на труда и социалната политика и бюджета на държавното обществено осигуряване в Националния осигурителен институт (НОИ) за периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2026 г. Окончателният доклад по него трябва да бъде внесен в Народното събрание до 30 октомври 2026 г.

Извършва се и одит в министерството на финансите на публичните финанси за периода от 1 януари 2020 г. до 31 юни 2026 г., със срок за извършване до 30 септември 2026 г. Окончателният доклад трябва да бъде внесен в Народното събрание до 30 октомври 2026 г.

От Сметната палата уточняват, че одитите се извършват съгласно Закона за Сметната палата и международните одитни стандарти на Международната организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ).

Одитната процедура преминава през три основни етапа – планиране, изпълнение на одита и докладване. След приключването на одита се изготвя проект на одитен доклад, който съдържа констатациите и изводите, подкрепени с доказателства, както и препоръките на Сметната палата.

Проектът обаче не е окончателен акт на одитната институция, тъй като процедурата по приемането му не е приключила. Той се връчва на ръководителя на одитираната организация и на бившите ръководители за одитирания период. Те имат право да представят писмени становища, допълнителни доказателства и писмени обяснения.

След изтичането на законовия срок за становища се изготвя мотивирано заключение. То заедно с проекта на одитния доклад се внася за разглеждане на заседание на Сметната палата.

Със свое решение Сметната палата приема окончателния одитен доклад въз основа на цялостна оценка на доказателствата, становищата и заключението. Институцията може да приеме или отхвърли изцяло или частично заключението и предложенията за промени, както и да приеме, измени или отмени изцяло или частично констатации, изводи, оценки и препоръки в одитния доклад. Сметната палата може и да отхвърли изцяло одитния доклад при наличие на неотстраними пропуски и нередности.

От одитната институция подчертават, че Законът за Сметната палата забранява оповестяването на извършени одити преди приемането на окончателен одитен доклад. По тази причина по време на одита не следва да се разгласяват документи, които са част от процедурата, тъй като до приемането на окончателния доклад констатациите, изводите, оценките и препоръките могат да бъдат изменяни или отменяни изцяло или частично въз основа на допълнителни доказателства и писмени обяснения.

Ако Сметната палата установи данни за престъпление, тя изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата. До приключване на наказателното производство не могат да бъдат огласявани данни от одитния доклад или от частите от него, изпратени на прокуратурата.

Сметната палата заявява, че извършва възложените от парламента одити при спазване на всички професионални принципи за независимост, обективност и безпристрастност, заложени в закона и международните одитни стандарти. Институцията посочва още, че ще спази всички срокове по възложените от Народното събрание одити.