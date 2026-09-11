Фредерик Нин е новият главен директор „Технологии и информационни системи“ в Yettel България

Той има над 20 години опит в управлението на ИТ, дигитални и софтуерни трансформации в големи международни компании от телеком и ритейл сектора. Нин идва от Hrvatski Telekom, част от Deutsche Telekom Group, където е директор „IT & Digital“ и отговаря за ИТ трансформацията и дигиталните платформи на компанията.

„Фредерик идва със силна технологична експертиза в области, които са ключови за развитието на Yettel като технологична компания. Вярвам, че с богатия му международен опит в дигиталната и AI трансформация ще ускорим развитието си отвъд традиционната роля на телекома – като компания, която дава на клиентите повече от свързаност и предлага услуги и решения, превърнали се във важна част от ежедневието им“, коментира Богдан Узелац, главен изпълнителен директор на Yettel България.

По-рано в кариерата си Фредерик Нин е вицепрезидент „Инженеринг“ във VEON, където изгражда глобален екип от над 100 инженери и ръководи създаването и внедряването на облачна платформа за цялата група, използвана от 12 милиона активни мобилни потребители на няколко световни пазара.

Бил е също главен директор „Информационни технологии“ и член на изпълнителния комитет в представителството на DeAgostini Group във Франция, както и в La Redoute и Vertbaudet, част от Kering Group. На тези роли ръководи ИТ трансформации на групово ниво в редица международни пазари.

„Радвам се, че се присъединявам към Yettel България и ще имам възможност да допринеса за амбицията на компанията да бъде лидер в дигиталното клиентско изживяване. Основният ми фокус ще бъде да ускорим технологичното развитие и създаването на нови дигитални решения, да използваме по-пълноценно потенциала на данните и AI и да продължим да надграждаме мрежата, така че технологиите да създават реална стойност за нашите клиенти“, коментира Фредерик Нин, главен директор „Технологии и информационни системи“.

Той поема ролята от Спас Велинов, който се оттегля след повече от 20 години в телекома, последните шест от които като главен директор „Технологии“. Yettel България му благодари за значимия принос към технологичното развитие на компанията през всички тези години.