„Фантастико“ прави поредна важна стъпка към развитието на модерна и удобна търговска среда, като посреща в четири свои супермаркета в София* първите автономни БЕЗчовешки магазини за домашни любимци. Магазините ще предлагат пазаруване без каси и продавачи, с достъп и плащане през мобилно приложение. Новият формат е реализиран от веригата „Нечовешки магазини“ в партньорство с българската технологична компания „Yellow Door“.

Бъдещето в ритейла

Четирите БЕЗчовешки магазина от ново поколение предлагат изцяло дигитално пазаруване. След изтегляне и регистрация в приложението „Yellow Door“ клиентите получават достъп до магазина чрез своя смартфон, сканират избраните продукти и заплащат директно през мобилното приложение, без чакане на опашки и без необходимост от преминаване през традиционна касова зона.

„Това, което прави БЕЗчовешките магазини толкова впечатляващи, е, че тук не говорим просто за автоматизиране на един магазин, а за създаване на изцяло нов модел на физическо пазаруване. Взехме удобството, бързината и самостоятелността, които хората познават от онлайн търговията, и ги пренесохме във физическа среда. Особено впечатляващо е, че можем да дадем на клиентите напълно безконтактно и безпроблемно преживяване, без да премахваме най-важното – удобно пазаруване и непосредствен достъп до продуктите. Вярваме, че именно комбинацията между физическия и дигиталния свят е посоката, в която ще се развива ритейл индустрията, и сме горди, че можем да бъдем сред първите, които я реализират в България“, каза Марио Иванов, главен изпълнителен директор на „Зоо Груп Стефанов“.

Официално откриване

На 12 септември 2026 г. в супермаркета „Фантастико“ в ж.к. „Младост 4“, ул. „Д-р Атанас Москов“ №15 е официалното откриване на четвъртия БЕЗчовешки магазин. Между 11:00 и 13:00 часа посетителите ще имат възможност да се запознаят отблизо с начина му на работа и с технологиите, които стоят зад него. Има и специален гост на събитието - хуманоидният робот Робърт, който ще демонстрира по атрактивен начин как иновациите навлизат в съвременната търговия.

„Във „Фантастико груп“ непрекъснато търсим нови решения, които да улесняват всекидневието на нашите клиенти и да правят пазаруването по-бързо, удобно и приятно. Иновациите са в основата на нашия стремеж към развитие и усъвършенстване, защото вярваме, че технологиите имат ключова роля за създаването на по-добро потребителско изживяване. Радваме се, че можем да сме партньор на този иновативен проект и да предоставим пространство за внедряване на технологични решения, които променят начина, по който възприемаме физическата търговия“, каза Тодор Левенов, директор „Експанзия“ във „Фантастико груп“.

Сигурност и защита на личните данни

Автономните БЕЗчовешки магазини са разработени с фокус върху сигурността на клиентите, защитата на личните данни и надеждното функциониране на обектите. Достъпът до магазина се осъществява единствено чрез мобилното приложение „Yellow Door“, което служи за идентификация, пазаруване и плащане. За осигуряване на безопасността на стоките и нормалната работа на обекта е внедрена специализирана система, базирана на генеративен изкуствен интелект, която анализира видеопотока в реално време и подпомага установяването на необичайни ситуации или опити за неправомерни действия. Системата е проектирана при стриктно спазване на всички изисквания за защита на личните данни. Събираната информация е анонимизирана, а видеоанализът не използва и не обработва биометрични данни. Допълнителните мерки за сигурност включват физически паник бутон за извънредни ситуации и интелигентна система за наблюдение, която може автоматично да сигнализира при възникване на инцидент.

Допълнително предимство за клиентите

Освен новото потребителско изживяване, БЕЗчовешките магазини предлагат и ценово предимство за клиентите. Всички продукти в автономните обекти се предлагат с 10% по-ниска цена спрямо останалите физически обекти на веригата. Отстъпката е въведена като компенсация за клиентите, които при автономния формат нямат възможност да използват стандартните отстъпки, свързани с клиентската програма на веригата „Нечовешки магазини“.

С това партньорство „Фантастико груп“ отново затвърждава стремежа си да бъде сред лидерите в развитието на модерния ритейл в България, предоставяйки на клиентите достъп до нови технологии и още по-удобни възможности за пазаруване.

Ф6 - гр. София, ж.к. „Студентски град“, бул. „Г.М. Димитров“ №77 (до хотел Vega)

Ф42 - гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. „Йерусалим“ №22

Ф21 - гр. София, ж.к. „Младост 4“, ул. „Д-р Атанас Москов“ №15

Ф40 - гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Николай Коперник“ №27