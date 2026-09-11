Боливия ще спре субсидирането на горивата от 2027 г.

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Боливия ще прекрати субсидирането на горивата от януари 2027 г. в рамките на споразумение с Международния валутен фонд (МВФ), оповестено късно снощи от правителството на дясноцентристкия президент Родриго Пас, съобщи Франс прес, цитиран от БТА.

„Възнамеряваме да премахнем субсидиите за горивата през 2027 г., като същевременно увеличим целевите разходи за социално подпомагане", се посочва в документа.

Горивата в Боливия са субсидирани от около 20 години по инициатива на Ево Моралес, който беше президент от 2006 до 2019 г., и на Луис Арсе, управлявал страната в периода 2020–2025 г.

Поддържането на субсидираните цени стимулира контрабандата на горива за износ, което доведе до сериозен недостиг на вътрешния пазар и увеличи натоварването върху държавния бюджет.

След встъпването си във власт през ноември 2025 г. Родриго Пас започна да предприема мерки за отказ от държавническите политики, следвани от неговите предшественици.

Още през декември той направи опит да премахне субсидиите за горивата, но рязкото поскъпване на въглеводородите, предизвикано от войната в Близкия изток, го принуди да смекчи мярката.

Споразумението с МВФ е част от 36-месечна кредитна програма на стойност 1,9 млрд. долара, обявена през юли. Тя все още трябва да бъде ратифицирана от боливийския парламент.

В отговор на възможните критики назначеният миналия месец за министър на икономиката Кристиан Моралес заяви на пресконференция, че либерализирането на цените на горивата не е „мярка, (която е) наложена" от МВФ.

„Тази икономическа програма е правилният път за излизане от тази разруха, която наследихме", каза той.

Недостигът на горива е сред факторите, задълбочаващи икономическата криза в страната, която по оценка на правителството е най-тежката от 40 години. Пред бензиностанциите често се извиват дълги опашки, а някои хора дори прекарват нощта в автомобилите си, за да могат да се снабдят с гориво.

През август с указ беше удвоена цената на дизеловото гориво за големите потребители, сред които и земеделските производители. Мярката предизвика протести.

Споразумението с МВФ включва и други действия за ограничаване на бюджетния дефицит, сред които съкращаване на текущите разходи и въвеждане на гъвкав валутен курс.