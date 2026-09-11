Шишков: Не сме забравили тунела под Шипка, но трябва да се препроектира

Не сме забравили тунела под Шипка, но докато започне да се строи правилата за проектирането на такива съоръжения се промениха и ще трябва да се препроектира. Освен това обжалването от страна на община Габрово за намерението да се строи през природен парк "Българка" значително забави нещата. Това обясни регионалният министър Иван Шишков в парламента в отговор на въпроса на депутата от ГЕРБ-СДС Томислав Дончев какво става с проекта за тунела.

Дончев напомни, че проектът включва и обхода на Габрово, който е готов и е финансиран от кохезионните фондове, т.е. България ще трябва да върне тези пари, ако целият проект не се изпълни.

Шишков добави че и обходът на град Казанлък е част от този проект, а той още не е готов. Освен това препроектирането, което се е наложило заради природния парк, също е забавило нещата.