Партньори и институции се събраха в Hilton Sofia за завършването на втория етап от BESS програмата на компанията
Sunterra RE официално обяви завършването на втория етап от мащабната си програма за изграждане и експлоатация на системи за съхранение на енергия (BESS). Събитието в Hilton Sofia събра партньори, представители на финансови институции, на държавната и местната власт.
След завършването на втория етап фотоволтаичните паркове „Гълъбово“, „Карлово“ и „Калояново“ разполагат вече с батерийни системи с общ капацитет за съхранение от 1,3 GWh и мощност от 397 MW.
Събитието постави акцент върху развитието на Sunterra RE и разширяването на дейността ѝ отвъд производството на „зелена“ енергия, с фокус върху съхранението и управлението на енергийни активи. Разширяването на BESS портфолиото осигурява по-голяма гъвкавост при балансирането на производството и управлението на енергийните потоци.
„Възобновяемата енергия промени начина, по който произвеждаме електричество. Следващата стъпка бе да направим тази енергия налична точно тогава, когато мрежата има нужда от нея. С 1,3 GWh вече изпълняваме тази задача и това е само началото“, заяви Боян Кършаков, изпълнителен директор на Sunterra RE.
Изграждането на BESS системите протече в два етапа. Първият стартира през февруари 2024 г., а вторият приключи през юни 2026 г. Компанията планира да насочи развитието си и към създаването на хибридни енергийни комплекси, които съчетават различни възобновяеми източници със системи за съхранение.
През 2026 г. Sunterra RE затвърди лидерската си позиция в две категории от актуалната класация за ВЕИ сектора. За четвърта поредна година компанията зае първо място по инсталирани фотоволтаични мощности, а за първи път оглави и новата класация за най-добре управлявани ВЕИ и батерийни активи в България.