Партньори и институции се събраха в Hilton Sofia за завършването на втория етап от BESS програмата на компанията

Sunterra RE официално обяви завършването на втория етап от мащабната си програма за изграждане и експлоатация на системи за съхранение на енергия (BESS). Събитието в Hilton Sofia събра партньори, представители на финансови институции, на държавната и местната власт.

След завършването на втория етап фотоволтаичните паркове „Гълъбово“, „Карлово“ и „Калояново“ разполагат вече с батерийни системи с общ капацитет за съхранение от 1,3 GWh и мощност от 397 MW.

Събитието постави акцент върху развитието на Sunterra RE и разширяването на дейността ѝ отвъд производството на „зелена“ енергия, с фокус върху съхранението и управлението на енергийни активи. Разширяването на BESS портфолиото осигурява по-голяма гъвкавост при балансирането на производството и управлението на енергийните потоци.

Боян Кършаков, изпълнителен директор на Sunterra RE

„Възобновяемата енергия промени начина, по който произвеждаме електричество. Следващата стъпка бе да направим тази енергия налична точно тогава, когато мрежата има нужда от нея. С 1,3 GWh вече изпълняваме тази задача и това е само началото“, заяви Боян Кършаков, изпълнителен директор на Sunterra RE.

Мирослав Динев, директор „Операции“ на Sunterra RE

Изграждането на BESS системите протече в два етапа. Първият стартира през февруари 2024 г., а вторият приключи през юни 2026 г. Компанията планира да насочи развитието си и към създаването на хибридни енергийни комплекси, които съчетават различни възобновяеми източници със системи за съхранение.

През 2026 г. Sunterra RE затвърди лидерската си позиция в две категории от актуалната класация за ВЕИ сектора. За четвърта поредна година компанията зае първо място по инсталирани фотоволтаични мощности, а за първи път оглави и новата класация за най-добре управлявани ВЕИ и батерийни активи в България.