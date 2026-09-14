ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Wolt влиза в Русе и Велико Търново - разширява еко...

Времето София 18° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23542068 www.24chasa.bg

Sunterra RE официално отбеляза достигането на 1,3 GWh капацитет за съхранение на енергия advertorial icon

2556
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Партньори и институции се събраха в Hilton Sofia за завършването на втория етап от BESS програмата на компанията

Sunterra RE официално обяви завършването на втория етап от мащабната си програма за изграждане и експлоатация на системи за съхранение на енергия (BESS). Събитието в Hilton Sofia събра партньори, представители на финансови институции, на държавната и местната власт.

След завършването на втория етап фотоволтаичните паркове „Гълъбово“, „Карлово“ и „Калояново“ разполагат вече с батерийни системи с общ капацитет за съхранение от 1,3 GWh и мощност от 397 MW.

Събитието постави акцент върху развитието на Sunterra RE и разширяването на дейността ѝ отвъд производството на „зелена“ енергия, с фокус върху съхранението и управлението на енергийни активи. Разширяването на BESS портфолиото осигурява по-голяма гъвкавост при балансирането на производството и управлението на енергийните потоци.

Боян Кършаков, изпълнителен директор на Sunterra RE
Боян Кършаков, изпълнителен директор на Sunterra RE

Възобновяемата енергия промени начина, по който произвеждаме електричество. Следващата стъпка бе да направим тази енергия налична точно тогава, когато мрежата има нужда от нея. С 1,3 GWh вече изпълняваме тази задача и това е само началото“, заяви Боян Кършаков, изпълнителен директор на Sunterra RE.

Мирослав Динев, директор „Операции“ на Sunterra RE
Мирослав Динев, директор „Операции“ на Sunterra RE

Изграждането на BESS системите протече в два етапа. Първият стартира през февруари 2024 г., а вторият приключи през юни 2026 г. Компанията планира да насочи развитието си и към създаването на хибридни енергийни комплекси, които съчетават различни възобновяеми източници със системи за съхранение.

През 2026 г. Sunterra RE затвърди лидерската си позиция в две категории от актуалната класация за ВЕИ сектора. За четвърта поредна година компанията зае първо място по инсталирани фотоволтаични мощности, а за първи път оглави и новата класация за най-добре управлявани ВЕИ и батерийни активи в България.

Боян Кършаков, изпълнителен директор на Sunterra RE
Мирослав Динев, директор „Операции“ на Sunterra RE
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Педиатърът д-р Иванова: До 12 боледувания годишно са в сферата на нормалния имунитет