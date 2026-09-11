Дизелът в САЩ премина рекордните 6 долара за галон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цената на дизеловото гориво в САЩ достигна нов рекорд, като за първи път надхвърли 6 долара за галон (3,78 литра).

Средната цена на галон дизел в страната днес е около 6,06 долара, показват данните на Американската автомобилна асоциация (AAA). Така за първи път цената преминава символичната граница от 6 долара.

Ръстът на цените на горивата идва на фона на ново поскъпване на петрола на световните пазари. Котировките са подкрепени от продължаващото напрежение и военните действия в Близкия изток, както и от атаките на Украйна срещу руски рафинерии.

Американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,58 процента до 103,07 долара за барел, след като ден по-рано цената му се повиши с 6,7 процента, пише БТА.

Петролът вече се задържа трайно над границата от 100 долара за барел – ниво, което не е достигано от май насам. По-високите цени на суровината увеличават разходите за гориво и оказват допълнителен натиск както върху бюджетите на шофьорите, така и върху икономиката като цяло.