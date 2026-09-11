Иван Василев назначи нов Надзорен съвет на „София тех парк“

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Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев назначи трима членове на Надзорния съвет на „София тех парк" АД в качеството си на орган, упражняващ правата на държавата в капитала на дружеството. Председател на съвета остава Иван Михайлов, а новите членове са Антон Китипов и Теодор Панайотов, съобщиха от ведомството.

Промяната поставя началото на „София тех парк 2.0" - модел на управление, който предвижда повече прозрачност, споделена инфраструктура, отворена към научната и бизнес общността, както и по-тясно сътрудничество между науката и бизнеса.

В изпълнение на политиката, зададена от правителството, съставът на Надзорния съвет се свива до трима членове. Така управлението става по-компактно, а разходите за възнаграждения на съвета се намаляват.

Пред „София тех парк" предстои най-мащабният етап в развитието му - изграждането на AI фабриката BRAIN++ съвместно с INSAIT, Центъра за иновации в отбраната, Центъра за върхови постижения в Казанлък и утвърждаването на дружеството като национален хъб за технологичен трансфер.

Управлението на този портфейл изисква съвет с опит в изкуствения интелект, финансирането и комерсиализацията на технологии. Задачата му ще бъде да въведе единни правила и измерими показатели на ниво група и да гарантира, че споделената инфраструктура на „София тех парк" се използва пълноценно както от научната, така и от бизнес общността.

Новоназначените членове на Надзорния съвет са професионалисти с дългогодишен опит в информационните технологии, изкуствения интелект, финансите и икономиката.

Иван Михайлов запазва позицията си на председател на Надзорния съвет. Той има дългогодишен управленски опит в секторите на информационните технологии, телекомуникациите и автомобилната промишленост. Ръководил е инженерни и технологични центрове на компании от ИТ сектора, а от 2022 г. е главен изпълнителен директор на AmCham.

Иван Михайлов

Михайлов е завършил компютърни науки в Техническия университет - София, икономика в Софийския университет „Св. Климент Охридски" и бизнес администрация по технологична комерсиализация в The Red McCombs School of Business към Тексаския университет в Остин, САЩ.

Антон Китипов е банков специалист с над 20-годишен опит. Специализирал е в дигитален FX, eSolutions и електронна дистрибуция в редица държави. Има експертиза в изграждането и ръководенето на регионални дигитални FX решения за корпоративни клиенти и финансови институции.

Антон Китипов

Китипов има богат професионален опит и във финтех партньорствата, платежната инфраструктура и дигиталните активи. Завършил е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Третият член на съвета - Теодор Панайотов, е експерт по изкуствен интелект. Той има богат опит в изграждането на суверенни, локални и хибридни платформи за знания с изкуствен интелект в ключови сектори. Заемал е ръководни позиции в технологични компании.

Теодор Панайотов

Панайотов е завършил „мрежови технологии" и „развитие на човешките ресурси", както и е възпитаник на Singularity University/NASA Ames.

Новият състав на Надзорния съвет на „София тех парк" АД предстои да бъде вписан в Търговския регистър. След това ще започнат процедурите по определяне на състава на Управителния съвет на дружеството.