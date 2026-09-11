Илин Димитров: Полша е стратегически пазар за българския туризъм

Полша е стратегически пазар за българския туризъм и искаме да превърнем добрите резултати в конкретни партньорства. България може да предложи на полските туристи много повече от традиционната морска почивка – културен, СПА, винен, гастрономически, градски, природен и събитиен туризъм през цялата година. Това заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров по повод предстоящия Туристически бизнес форум на Полската туристическа камара.

Събитието ще се състои на 15 септември в к.к. „Слънчев бряг" и за първи път ще бъде организирано в България. Форумът се реализира с подкрепата на Министерството на туризма и по инициатива на Асоциацията на инкаминг агенциите, хотел „Мелиа Слънчев бряг" и „Фрапорт". Той ще събере представители на туристическия бизнес, институциите и медиите от двете страни с фокус върху подготовката на сезон 2027 и развитието на целогодишните пътувания, съобщиха от туристическото министерство.

През 2026 г. България укрепва позициите си на полския пазар, като при организираните пътувания отбелязва ръст от 5,5% на 6,9%, а с динамичното пакетиране достига 7,5% и се нарежда на пето място. Целта на Министерството на туризма е до 2029 г. броят на полските туристи да достигне 800 хил. годишно, като наред с ръста се насърчава устойчивото и целогодишното развитие на туристическия обмен.

По време на форума ще бъдат представени туристическият потенциал на България и Полша, тенденциите при пътуванията на полските граждани, възможностите за културен туризъм у нас, туристическите гаранционни механизми в Полша и опитът на страната с Michelin. Предвидени са и B2B срещи между български хотели и доставчици на туристически услуги и полски туроператори и агенции, насочени към създаването на нови продукти и партньорства за сезон 2027.