Dacia може повече да не се произвежда в Румъния заради скъпия ток

Директорът на Dacia за Югоизточна Европа Михай Бордеану, заяви, че производството в завода в Миовени ще спадне с двуцифрен процент през 2026 г. и че 1700 служители са напуснали компанията през последните две години. Единствената причина за спада на сглобените коли е прекомерно високата цена на електроенергията в Румъния.

Електричеството просто е станало толкова скъпо, че тази достъпна марка в рамките на групата Renault трябва сериозно да се замисли дали изобщо си струва да произвежда автомобили в Румъния, пишат местни медии.

Директорът не уточни дали фабриката ще произвежда новото поколение модели Duster и Bigster. Шефът твърди, че отговорността сега е на румънското правителство, което би трябвало да помогне в този случай чрез регулиране на цените на енергията.

В противен случай производството на легендарната румънска марка може да бъде изцяло преместено в заводи в Турция, Мароко и Испания.