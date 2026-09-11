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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23543735 www.24chasa.bg

Dacia може повече да не се произвежда в Румъния заради скъпия ток

Георги Луканов

[email protected]

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Dacia Bigster с вградена газова уредба.

Директорът на Dacia за Югоизточна Европа Михай Бордеану, заяви, че производството в завода в Миовени ще спадне с двуцифрен процент през 2026 г. и че 1700 служители са напуснали компанията през последните две години. Единствената причина за спада на сглобените коли е прекомерно високата цена на електроенергията в Румъния.

Електричеството просто е станало толкова скъпо, че тази достъпна марка в рамките на групата Renault трябва сериозно да се замисли дали изобщо си струва да произвежда автомобили в Румъния, пишат местни медии.

Директорът не уточни дали фабриката ще произвежда новото поколение модели Duster и Bigster. Шефът твърди, че отговорността сега е на румънското правителство, което би трябвало да помогне в този случай чрез регулиране на цените на енергията.

В противен случай производството на легендарната румънска марка може да бъде изцяло преместено в заводи в Турция, Мароко и Испания.

Dacia Bigster с вградена газова уредба.

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