Страхове от AI разтърсиха Силициевата долина, Европа обаче остава спокойна

Докато в Силициевата долина звучат все по-мрачни предупреждения, че изкуственият интелект може да излезе извън контрол и да застраши човечеството, Брюксел не изпада в паника. Напротив – в ЕС виждат в тревожните прогнози доказателство, че са били прави да наложат строги правила на AI индустрията.

Сега вирусна публикация в социалните мрежи, предупреждаваща, че водещите американски разработчици на изкуствен интелект „играят на руска рулетка с живота ни", беше посрещната в Брюксел с обичайното спокойствие - и известна доза злорадство. Това пише в анализ на журналиста на европейското издание "Политико" Питер Хек.

Коридорите на властта в Европейския съюз бяха едно от малкото места през последните 48 часа, които не бяха завладени от истерията след обявяването на оставката на служител на Anthropic. Той отправи остро предупреждение, че хората, които разработват изкуствен интелект, „искрено вярват", че моделите, върху които работят, „могат да ни убият до края на десетилетието".

Няколко европейски политици, попитани за подобна заплаха, отбелязаха, че Брюксел вече има закон за точно такива рискове — европейския Закон за изкуствения интелект (AI Act).

Други посочиха, че мрачното предупреждение за възможно изчезване на човечеството заради ИИ всъщност може да се превърне във възможност за най-високопоставените представители на ЕС да си върнат контрола върху разказа за изкуствения интелект.

От премиерата на ChatGPT през 2022 г. ЕС многократно беше осмиван от технологичните ентусиасти заради това, че регулира технология, която все още се намира в ранен етап на развитие. Сега европейските представители смятат, че могат да заявят, че са разбрали за рисковете още преди останалите да започнат да ги осъзнават.

„Според мен ЕС вече е законодателствал точно за този сценарий: той се нарича Закон за изкуствения интелект", заяви ирландският евродепутат Майкъл Макнамара, който е един от двамата съпредседатели на парламентарната група, наблюдаваща изкуствения интелект.

Улджан Шарка, ръководител на италианската компания за изкуствен интелект Domyn, която разработва модели за регулирани индустрии, нарече „нелепа" публикацията на бившия изследовател в Anthropic и OpenAI Джейкъб Коксън, публикувана във вторник в X.

Според Шарка паниката, предизвикана от публикацията, представлява „огромна възможност" за председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на речта ѝ за състоянието на Европейския съюз следващата седмица да обясни защо съществува Законът за изкуствения интелект.

Мантрата сред европейските политици е именно „запазете спокойствие": да не се поддават на прекомерната истерия или на отделни инциденти, а да се доверят на законодателството, което Европа вече има.

„ЕС вече разполага със законова рамка за регулиране и ограничаване на рисковете, произтичащи от усъвършенстваните модели", заяви говорителят на Европейската комисия Томас Рение.

Съгласно законодателството на ЕС компании като OpenAI и Anthropic са длъжни да вземат предвид и да противодействат на така наречените „системни рискове".

Те включват опасността от загуба на контрол над даден модел или риска той да престане да бъде съобразен с човешките цели и ценности — явление, известно като „несъответствие с човешките цели" (misalignment).

За прилагането на тези изисквания следи Службата за изкуствен интелект на Европейската комисия. Тя е наела водещи независими изследователи в областта на ИИ, сред които специалисти от базираната в Калифорния независима неправителствена изследователска организация METR, които да извършват регулаторния надзор.

Именно METR беше привлечена от изследователи на OpenAI, за да разследва широко обсъжданото през юли хакерско проникване в компанията за изкуствен интелект Hugging Face, при което агенти, задвижвани от технологии на OpenAI, са започнали да действат извън контрол.

Друг знак, че Брюксел иска да се съсредоточи върху прилагането на действащото законодателство, е потвърждението от четвъртък, че евродепутатите ще поставят предупреждението за възможното изчезване на човечеството за обсъждане на 30 септември. То ще бъде част от редовната проверка на прилагането на закона, извършвана съвместно с Европейската комисия.

Те призоваха Комисията да увеличи натиска върху компаниите и да прилага закона по-стриктно.

„Точно затова Законът за изкуствения интелект създаде задължения за моделите със системен риск. Европа сега трябва да ги прилага изцяло", заяви италианският социалдемократ Брандо Бенефеи, другият ръководител на парламентарната група, отговаряща за наблюдението на ИИ.

Шарка от Domyn заяви, че фон дер Лайен трябва да използва речта си за състоянието на ЕС в сряда, за да представи визия за това как Европа може да се конкурира в надпреварата за разработване на изкуствен интелект, без да се отказва от лидерската си позиция в регулирането на мощната технология.

„Една от областите, в които Европа се проваля, е, че прави нещата по правилния начин, но не ги обясняваме достатъчно добре", каза Шарка.

„Това не означава да забавим иновациите. Става дума за това всъщност да се развиваме още по-бързо, но по безопасен начин."