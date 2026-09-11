Възродиха позабравена испанска офроуд марка

Испанският Galloper се завръща на автомобилния пазар с два нови модела, но произходът им е малко объркващ. Според Carscoops, Galloper Gredos е преименуваният Nissan Terra, докато пикапът Ayanet е базиран на Nissan Navara, като и двата са произведени в Китай и имат бензинов двигател Mitsubishi под капака.

Името Galloper е добре познато на феновете на старите SUV-ове. През 90-те години на миналия век Hyundai Galloper се продаваше под тази марка, която по същество беше лицензирана версия на Mitsubishi Pajero от първо поколение.

Galloper получи нов живот от инвестиционна група, ръководена от Карлос Лобато, и китайската компания Anhui Coronet. Идеята е ясна: да се върне философията на истински офроуд автомобил (4×4), който е еднакво подходящ както за работа извън пътя, така и за дълги пътувания без страх от повреди, като същевременно се поддържат цени, за които конкурентите в луксозния сегмент могат само да мечтаят.