Италия призовава ЕС да наложи 80% мита върху китайски автомобили и части

Президентът на италианската автомобилна асоциация ANFIA Роберто Вавасори призова Европейския съюз да наложи 80% мито върху китайски автомобили и автокомпоненти, ако обемът на вноса им надвиши определена квота.

Според неговото предложение, китайските коли и части трябва да се внасят без мито в ЕС в рамките на 8% от годишния обем на регистрации на автомобили в Европа. Предлага се всичко, което надвишава този праг, да бъде обложено с 80% мито.

ANFIA смята, че ограниченията трябва да се отнасят не само за готовите автомобили, но и за частите. Според Вавасори компонентите представляват около 80% от цената на един автомобил, така че защитата на европейското производство само чрез тарифи върху готовите автомобили няма да бъде достатъчна.

Причината за това искане беше укрепването на позициите на китайските автомобилни производители на европейския пазар. Според ACEA, през първата половина на 2026 г. делът на автомобилите с китайски марки в продажбите в ЕС е надхвърлил 9%.