Икономист: Сегашният закон за бързите кредити изтласква легитимните компании и отваря място за сивия сектор

Сегашният вариант на закона за бързите кредити, от 2014 г., от началото на своето време не работи както трябва. На хартия изглежда рестриктивен, че защитава потребителите, но създава неприятни стимули на тези фирми. Част от тези, които искат да спазват закона, напускат България, защото така разписаният закон изисква те да нямат печалба от тази дейност. И ако искат да спазват закона, трябва да напуснат страната или да изоставят част от сегментите, които са нерентабилни, или да заобикалят закона.

Това коментира икономистът Стоян Панчев в "Лице в лице" относно предлаганата нова регулация на управляващите за бързите кредити.

"Този проблем се влошава с времето, особено след 2021 г. Легитимните компании напускат все по-голяма част от пазара и на тяхно място идват фирми, които оперират в сивия сектор, използват лоши методи за събиране на вземания", казва той.

Част от идеите на управляващите е да не се дава бърз кредит нощем, и да се вдигне капиталът на такива фирми.

"Тук хората, които под влияние на импулс са готови да вземат кредит и да го изхарчат за нещо вредно, ще бъдат защитени. За капитала - това ще направи така, че фирми, които не отговарят на изискванията за финансови институции, да бъдат изключени. Това е добре - опит е да се изключат такива фирми, които са в сивия сектор", подкрепи идеята той.

"За регулацията на този сектор трябва да се внимава, да има баланс - да има защита на потребителите и пространства за фирмите да оперират, така че да не изпускат сегменти от този бизнес", добави икономистът.

По думите му един голям процент, 70%, от хората не четат договорите, когато вземат бърз кредит. "Има проблем с това. И трябва това, което им е представено, да по-лесно разбираемо, с по-лесна формула как ще се изчислява лихвата и т.н., без дребен шрифт. Но, трябва да има изисквания за самите фирми, които ги предоставят, да КЗП може да регулира, да бъдат съдени в съда", смята Панчев.