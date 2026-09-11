Данъчните оценки на имотите ще се вдигат на три вълни, двойно до 2029 г. (Обзор)

Общините може да решат налогът за жилищата и такса смет да останат същите, но при сделките повишението ще е неизбежно и чувствително

Догодина данъчните оценки на имотите да се вдигнат с 20%, а през следващите две - с по 35%.

Осъвременяването им вече се подготвя от финансовото министерство. С него ще се увеличи стойността, върху която се изчисляват два местни данъка - данък сгради и такса смет, както и облагането на сделките с имоти, разкри депутатът от “Прогресивна България” Стефан Белчев пред БНТ.

Например, ако сегашната данъчна оценка е 50 хиляди евро, то първата година трябва да стане 60 хиляди, втората - 81 хиляди, а третата - 197 хиляди евро. Скалата е стръмна, защото след втората година корекцията е върху вече увеличена данъчна оценка. Така

общото увеличение след трите стъпки става 118,7%,

което е повече от двойно увеличение на данъчните оценки. Но това не означава, че данъкът ще се вдигне автоматично с тези проценти, защото той зависи не само от данъчната оценка, а и от ставката, която е избрала конкретната община, както и от вида на имота. А в големи градове като София, Пловдив и Варна - и от зоната, в която се намира.

Според Закона за местните данъци и такси размерът на ставката се определя в зададен от закона коридор, но изборът е на общинските съвети.

Например при сегашна данъчна оценка на едно жилище 50 000 евро и ставка 1,5 промила, данъкът излиза 75 евро. Ако новата оценка стане 100 000 евро, но общината намали ставката например на 0,75 промила, новият размер на налога пак ще си остане 75 евро, т.е. няма да има никаква промяна

Това обаче се отнася за данъка върху имотите и такса смет.

Скалата за облагане на сделките с имоти също се определя от общинския съвет, но е отделен данък и има собствена ставка — от 0,1 до 3% от по-високата от двете стойности - самата сделка или данъчната оценка на имота. При него е по-трудно, а след определен размер - и невъзможно да се запази сегашният размер на облагането, независимо какво възнамерява да направи съответната община, дори да намали драстично процента, с който облага тези сделки.

Например в София ставката в момента е 3%. Ако някой купи имот в столицата с продажна цена 500 000 евро и данъчна оценка към момента 400 000 евро, 3 на сто данък за придобиването, такса за вписване в размер на 0,1% и нотариална такса от 1%, излизат 19 181 евро като общ разход. През 2027 с вдигането на данъчната оценка с 20% разликата в облагането е съвсем малко по-висока.

Но през втората година, т.е. 2028-а, данъчната оценка вече ще е по-висока от пазарната цена, което означава само данъкът за придобиването да стане 19 440 евро, отделно вписването ще струва 648 евро, а нотариалната такса - 3681 евро, или общият разход ще е 23 770 евро.

През третата година по плана на ПБ този разход би се увеличил до 30 880 евро, ако данъчната оценка е актуализирана с още 35%.

Сметките показват, че от втората година нататък общинските съвети няма да имат голяма опция да неутрализират увеличаването на данъка при сделките с имот, дори ако решат да слязат до възможно най-ниския процент.

По действащия режим данъчната оценка се формира и по нормативни показатели според вида, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването на имота. Експертите на финансовото министерство най- вероятно ще предложат промяна в тази методика, както и периодично осъвременяване спрямо пазарните цени.

Последната реална актуализация на базисните данъчни оценки на недвижимите имоти е била през 2007 г., когато те са увеличени с 20%. След това не е правено осъвременяване спрямо ръста на цените на имотите, се казва в анализ на Фискалния съвет. Новата методика ще разпише и различни коефициенти според местоположение, тип, зона, строителство и други характеристики, като например енергиен клас на сградата.

Готви се и ново зониране, което е ключово при осъвременяването на данъчните оценки и пазарните им цени. Така например два еднакви апартамента по 100 кв. метра, от които единият е в центъра на София, а другият - в краен квартал, се различават съществено по пазарните им цени. Ако зоните и коефициентите в методиката не отразяват тази разлика, увеличаването на данъчната оценка с еднакъв процент

няма да реши сегашния проблем с това, че отдавна не е правена актуализация на данъчната оценка.

Засега в проекта се предвижда новото зониране да отчете квартал, достъп до транспорт, близост до центъра, инфраструктура, търговски и обществени услуги и реални сделки в съответната зона. Има и план Б, според който няма да се променят границите на зоните, а само ще се коригират базовите стойности.