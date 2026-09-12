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Абонирай изгодно деца и внуци за първия учебен ден!

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В токсичния дигитален свят списание "Космос" е глътка нормалност българските деца и младежи. Направете изгоден абонамент с 15% отстъпка за внуците, синовете и дъщерите си за първия учебен ден.

С него получавате или обновеното хартиено издание, отличено със сребърна награда за редизайн, или специалната онлайн версия на сп. „Космос". В нея снимките „оживяват" и се чува шумът на истинската хартия от прелистването (може да го разгледате безплатно тук).

Намалението е валидно, ако абонаментът бъде направен между 10 и 25 септември включително, независимо дали е за 3, 6 или 12 месеца.

Абонамент за 3 месеца (-15%) – 8.56 €

Абонамент за 6 месеца (-15%) – 17.17 €

Абонамент за 12 месеца (-15%) – 32.60 €

Можете да закупите и само отделен брой. Получавате отстъпката, ако се абонирате през сайта https://www.mgb.bg/.

Ако ви е интересно защо на сп. "Космос" бе присъдена сребърна награда за дизайн, вижте видеото.

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