Пеканов: Правителството става все по-силно и най-важното - не се командва от Борисов и Пеевски

Правителството става все по-силно с всеки изминал ден, постигаме първи резултати. И смятам, че това, което хората искаха на протестите го изпълнихме - изпълнителната власт вече не се команда от Борисов и Пеевски. Работим по темата с ВСС. Голям фокус е и икономическото развитие на държавата. Тук е моментът да поздравя министър Пулев, който постоянно води делегации, инвеститори в държавата.

Това коментира вицепремиерът Атанас Пеканов в "Панорама" по БНТ.

Той изброи и няколко свършени неща в икономически план - тази седмица се направи първа копка в Пловдив за завод за физиологичен разтвор. "Освен това се отвори завод на китайска компания за производство на части за коли, подпомагаме и най-високо технологичните компании. В другите сектори също има подобрение и важни успехи. За плана за възстановяване съм много доволен, крайният резултат ще бъде много позитивен и успешен. Тръгнахме от 50, а ще стигнем до 90% накрая изпълнение. Няма да стигнем до 100%, но и не мисля, че трябва, защото винаги трябва да се подобряваш, не бяхме перфектни, но наваксахме пропуснатото", направи оценка той.

Вицепремиерът каза, че е чул нападките на ресторантьорския бранш и ги разбрал. "Уважавам хората, които работят в този сектор, трудещите се честно. Но не уважавам нелепите изказвания на г-н Ричард Алибегов, който с предишни правителства е използвал да договори различни отстъпки.

В предишна тв изява той заяви, че ресторантите са се възползвали от въвеждането на еврото и вдигнали цените в най-неподходящия момент, като нашите ресторанти се равнявали по цени на ресторантите във Виена и Австрия. Както и, че не трябва да получават повече отстъпки, и, че не бива да се намалява ДДС-то за туристическия бранш. За тези му думи той беше изкритикуван от бранша.

"Няма да има повече отстъпки. Токът не е по-евтин във Виена, нито наемите, заплатите, данъците, всичко това е много по-скъпо там, а виждаме еднакви цени", ядоса се Пеканов.