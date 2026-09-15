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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23547981 www.24chasa.bg

BYD гради морска империя с 18 кораба за 130 000 коли

Георги Луканов

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С 16 палуби за превозни средства, дългият 219,9 метра и широк 37,7 метра BYD Сиан се отличава с експлоатационна скорост от 19 възела и товарен капацитет от 9200 превозни средства. Снимка: КМГ

Китайският автомобилен производител BYD разширява морския си флот. Компанията е поръчала десет допълнителни ро-ро кораба от корабостроителя China Merchants Industry. Всеки нов ро-ро кораб ще може да превозва 9200 стандартни автомобила. Строителството е планирано в корабостроителниците Jinling и Haimen, като доставката е планирана между 2027 и 2029 г. Стойността на сделката не е разкрита.

Разширяването на автопарка ще добави 92 000 паркоместа към съществуващия капацитет. Автопаркът на BYD в момента се състои от осем ро-ро превозни средства, способни да транспортират между 7200 и 9000 превозни средства, в зависимост от вида.

Развитието на собствените възможности за морски транспорт има за цел да намали зависимостта на BYD от нает тонаж и високи цени за превоз на товари на фона на нарастващите обеми на задгранични превози. В допълнение към транспортирането на превозни средства от Китай, автопаркът на компанията участва в логистиката на задгранични обекти, включително завода ѝ в Тайланд.

Изместването на фокуса към чуждестранните пазари се дължи на динамиката на продажбите. През август износът на автомобили BYD от Китай се е увеличил със 131% на годишна база до 184 000 бройки, с което общият обем за първите осем месеца на 2026 г. достига 1,127 милиона коли.

С 16 палуби за превозни средства, дългият 219,9 метра и широк 37,7 метра BYD Сиан се отличава с експлоатационна скорост от 19 възела и товарен капацитет от 9200 превозни средства.

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