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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23548157 www.24chasa.bg

Лаборатория в Дзилинския университет използва изкуствен интелект за изследване на културни реликви

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Изкуствен интелект помага на учените в Лабораторията по древни китайски писмености, културни реликви и ИИ към Дзилинския университет да получат повече знания в областите на палеографията, археологията, историята и др.

С надписите върху оракулски кости, бронзовите надписи, писмеността от периода на Воюващите царства, както и писмеността от династиите Цин и Хан като основни обекти на изследване, лабораторията систематично сортира и каталогизира писмеността и културните реликви, като улеснява работата си с технологии за изкуствен интелект.

„Надяваме се да свържем миналото и настоящето чрез ИИ, да ускорим изследването на древните йероглифи и да „събудим" древните книги и документи, които са били в състояние на летаргия в продължение на векове", заяви Ли Чунтао, директор на Лаборатория по древни китайски писмени знаци, културни реликви и изкуствен интелект към Дзилинския университет.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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