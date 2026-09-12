Лаборатория в Дзилинския университет използва изкуствен интелект за изследване на културни реликви

Изкуствен интелект помага на учените в Лабораторията по древни китайски писмености, културни реликви и ИИ към Дзилинския университет да получат повече знания в областите на палеографията, археологията, историята и др.

С надписите върху оракулски кости, бронзовите надписи, писмеността от периода на Воюващите царства, както и писмеността от династиите Цин и Хан като основни обекти на изследване, лабораторията систематично сортира и каталогизира писмеността и културните реликви, като улеснява работата си с технологии за изкуствен интелект.

„Надяваме се да свържем миналото и настоящето чрез ИИ, да ускорим изследването на древните йероглифи и да „събудим" древните книги и документи, които са били в състояние на летаргия в продължение на векове", заяви Ли Чунтао, директор на Лаборатория по древни китайски писмени знаци, културни реликви и изкуствен интелект към Дзилинския университет.