Австрия очаква най-слабата реколта от грозде от 2010 г.

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Заради сушата реколтата от грозде в Австрия тази година се очаква да бъде най-малката от 2010 г. насам, съобщава АПА.

Лозарите очакват от събраното грозде да произведат 1,7 млн. хектолитра вино или с 28 процента по-малко от средната стойност за периода 2021 – 2025 година.

„Екстремната суша е оставила ясни следи. В много случаи зърната на гроздето са много малки“, заяви председателят на Асоциацията на лозарите Йоханес Шмукеншлагер по-рано тази седмица във Виена.

Миналата година реколтата беше почти рекордна – около 2,6 млн. хектолитра (1 хектолитър се равнява на 100 литра или 133 стандартни бутилки вино).

Прибирането на гроздовата реколта тази година започна „изключително рано“ заради жегата и вече е в разгара си, заяви председателят на Асоциацията на лозарите. В провинциите Долна Австрия, Щирия и Виена прибирането на основната реколта започна в началото на септември.

Източните райони на Австрия през лятото бяха особено силно засегнати от екстремна суша и жега и винопроизводителите във Вайнфиртел - най-големия винен регион на страната, очакват с до процента по-малко вино, пише БТА.

„Малките гроздови зърна означават по-малко сок, но висока концентрация на ценни съставки“, каза Шмукеншлагер. Поради това се очакват „особено ароматни и изразителни вина“.

Резерви от реколта 2025

Слабата реколта през 2026 г. поставя лозарите под финансов натиск, но няма риск от недостиг на пазара на вино, защото може да се разчита на резерви от добрата реколта от 2025 г., заяви председателят на лозарската асоциация. Цената на бялото вино, по думите му, е „много стабилна“, докато при червеното вино браншът среща затруднения, защото в Европа има излишък.

Австрийската асоциация на лозарите, подобно на колегите си от Франция и Германия, възнамерява да се възползва от финансова подкрепа от резерва на ЕС за селскостопански кризи и да преработи 7 до 10 милиона литра излишно местно червено вино в промишлен алкохол.

В Австрия реколтата от вино обикновено се състои от две трети бяло вино и една трета червено вино. Асоциацията на лозарите прогнозира, че поради трудната пазарна ситуация при червеното вино, в страната ще се наблюдава по-нататъшна тенденция към отглеждане на бяло вино.