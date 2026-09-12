Пламен Абровски: Поскъпването на храните е усещане, то започна още 2024 година

Поскъпването на храните е усещане, то започна още 2024 година. Това каза пред БНТ земеделският министър Пламен Абровски.

Цените започнаха неконтролирумено да се покачват началото на 2024 година, защото се заговори за приемане на еврото, каза министърът. 2025 година започна изключително ударно, но тогавашното правителство на ГЕРБ леко пропусна да сложи забраната за увеличение на цените. Август 2025 година някой се усети, че положението става нетърпимо и цените някъде ще избият, затова въведоха забрана за необосновано покачване на цените. Тогава от знаковите лица на ГЕРБ поискали това да се отложи с 3 месеца и реално мярката влезе в сила ноември 2025 година, обясни тезата си Абровски.

Когато дошло правителството на "Прогресивна България", удължило забраната за необосновано поскъпване с година. И посочи, че през август има дори леко понижаване на цените на храните. Той разказа и 2 случая с обеди по заведения - във Варна и в Дъблин. У нас платил 250 евро обяд за супи и риба за четирима души. В Дъблин отново обяд за 4 души, в центъра на града, бил 150 евро. Така министърът обясни, че има увеличение на цените в ресторантите, а не толкова на храните.

Правителството щяло да даде 170 млн. евро държавна помощ на земеделците, за да се компенсират за разликата с цените на горивата заради блокадата на Ормузкия проток, посочи Абровски.

Посочи, че потреблението на някои продукти от "Кошница с грижа" скочило с 65% само защото било част от нея. От програмата се възползвали и регионални вериги, а не само национални. Кампанията е поне 6 месеца, обясни министърът.