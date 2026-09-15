Вече го ползват за кибератаки, военни разработки, пропаганда и изследвания, свързани с биологични заплахи

Суперкомпютър хакна реална компания на "своя глава", след като не успя да открие зададената цел

Бивши AI инженери алармират, че компаниите за изкуствен интелект си "играят с нашия живот"

Изкуственият интелект придобива самосъзнание и решава да унищожи човечеството. Суперкомпютър решава, че хората са твърде саморазрушителни и роботите трябва да поемат пълен контрол над света. Това са сюжети от фантастичните филми "Терминатор" и "Аз, роботът". И доскоро изглеждаха именно такива - фантастични. Но предвид бумът в развитието на изкуствения интелект през последните години, възможно ли е тези сюжети днес да се доближават повече до реалността, отколкото до фантастиката?

На 11 септември водещата американска компания в областта на изкуствения интелект Anthropic взриви обществеността с новината, че е спряла стотици профили, използвали софтуера ѝ Claude за опасни цели.

В обширен доклад компанията посочва, че престъпни хакерски групи, китайски служби за сигурност, свързани с Русия шпиони и базирани в Йемен производители на оръжия са използвали мрежа от фалшиви акаунти, за да получат достъп до някои от най-напредналите асистенти на Claude.

От началото на 2026 г. Anthropic е установила, че хора от държави, където достъпът до Claude би трябвало да е ограничен, са заобикаляли тези забрани. Изкуственият интелект е използван за автоматизиране на кибератаки, проектиране на модерна военна техника, разпространяване на пропаганда в огромен мащаб и дори разработване на биологически оръжия.

Учени са използвали Claude за изследване на опасни патогени - дейност, в която Anthropic се съмнява, че може да има общо с разработването на биологични оръжия.

Недоброжелателите успели да се доберат до Claude чрез VPN - софтуерен инструмент, който криптира интернет връзката и скрива реалното местоположение.

Докладът на американската компания дойде едва три дни, след като бивш неин служител, работил и за Open AI, напусна и заяви, че и двата технологични гиганта си "играят с нашия живот". Джейкъб Коксън предупреди, че светът "не трябва да подценява тази технология". Джейкъб Коксън СНИМКА: Екс/Официален профил

„Скоро това ще бъдат свръхчовешки системи, които могат да хакнат всичко, да революционизират всяка област за една нощ и да придобият реална власт и ресурси. Всички сме свидетели на напредъка във всяка от тези области, а той не забавя темпото си."

Коксън заяви, че както Anthropic, така и OpenAI „се впускат в надпревара към самоусъвършенстваща се суперинтелигентност", което се отнася до сценарий, при който моделите на изкуствения интелект могат да разработят по-способен наследник на самите себе си, създавайки неудържима обратна връзка

И всъщност нещо подобно вече се случи през юли тази година. Тогава Open AI разкри, че по време на вътрешни тестове модели на компанията са успели да заобиколят ограниченията на тестовата среда, да получат достъп до интернет и да проникнат в инфраструктурата на Hugging Face - популярна платформа и американска компания, която предоставя инструменти, модели и набори от данни за машинно обучение и изкуствен интелект.

Моделите са били поставени в изолирана среда, в която не би трябвало да имат нормален интернет достъп. Но те открили начин да използват вътрешната инфраструктура като своеобразен посредник.

Това е доста важно, защото никой човек не им е казал конкретно „направете това". Те са открили страничен път през инфраструктурата.

От OpenAI сами нарекоха случилото се "предупредителен изстрел" и признава, че моделите вече са достатъчно способни, за да намират и използват слабости в множество компютърни системи, ако защитите не са достатъчни.

Anthropic пък наскоро разкри три случая, при които Claude, намиращ се в симулирана хакерска среда, всъщност е имал достъп до реалния интернет.

В един от случаите Claude не успява да намери целта, която му е зададена в симулацията. И вместо да спре, започва да търси други цели.

Сканира приблизително 9000 интернет цели, докато открива реална компания с уязвимо приложение. След това използва съвсем реални техники и прониква в системата. Любопитно е, че Claude сама осъзнава, че системата е реална, а не част от симулацията, и сама прекратява атаката.

Самият ръководител на екипа в Anthropic се съгласява с мнението на напусналия Коксън, който казва, че изкуственият интелект може да убие хората до края на десетилетието.

И всъщност Коксън не е първият напуснал тази сфера, който обявява публично изкуственият интелект за опасен. Бившият инженер в OpenAI Сучир Баладжи се превърна в най-големия критик на компанията след напускането си, а смъртта му скоро след това превърна историята му в международен скандал. Сучир Баладжи СНИМКА: Екс/san_x_m

Баладжи започва работа в OpenAI като стажант още през 2018 г., а две години по-късно вече е редови служител. Сред проектите, по които работи, са WebGPT, GPT-4 и последващото обучение на ChatGPT. Ръководителите му го описват като изключително способен инженер, способен да открива и най-дребните логически грешки и да намира решение за тях.

Баладжи започва да се съмнява в начина, по който OpenAI използва огромни количества съдържание от интернет за обучението на своите модели. В интервю за The New York Times, публикувано през октомври 2024 г., той твърди, че практиките на компанията вероятно нарушават американското авторско право. Основният му аргумент е, че генеративният AI не просто използва защитено съдържание за обучение, а впоследствие може да генерира текстове, които конкурират оригиналните източници.

Той напуска компанията през август 2024 г., а обяснението му е просто: Ако вярваш, че компанията прави нещо неморално, най-добре е да си тръгнеш.

Баладжи става и потенциален свидетел по дела срещу OpenAI относно предполагаеми нарушения на авторски права. През ноември 2024 г. е открит мъртъв в апартамента си в Сан Франциско. Тогава е едва на 26 години.

Основната версия е, че младият инженер се е самоубил с изстрел в главата. Родителите му обаче отричат тази версия, наемат частен разследващ и независим съдебен патолог и настояват за допълнително разследване. Впоследствие завеждат дело срещу полицията в Сан Франциско с искане за достъп до материалите по разследването.

В интернет се раждат много спекулации, че Баладжи е бил убит заради чувствителната информация, която има за OpenAI и развитието на изкуствения интелект. Официалният доклад на властите обаче заключи, че няма достатъчно данни за убийство и засега основната версия остава самоубийство.

Същата година група настоящи и бивши служители на OpenAI, Anthropic и Google DeepMind стартира инициативата Right to Warn ("Правото да предупредиш"). Те твърдят, че хората вътре в AI лабораториите често знаят много повече за рисковете на системите, отколкото обществеността и регулаторите, но широките споразумения за конфиденциалност и страхът от ответни действия могат да ги възпират да говорят. Особено важен е аргументът им, че стандартната защита на whistleblowers (б.р. - думата няма точен превод, означава човек, който разкрива нередности, случващи се в частна компания или институция) не винаги е достатъчна. Законът обикновено защитава съобщаването за нарушение на закона, докато много потенциални опасности от AI все още изобщо не са ясно регулирани.

Бивши служители на компаниите за изкуствен интелект разкриват, че при напускане са принудени да подписват споразумения, в които се съгласяват, че няма да изнасят вътрешна информация от компаниите. Някои от договорите били толкова рестриктивни, че са могли да възпрепятстват служители да съобщават информация директно на федералните регулатори.

Моделите на изкуствен интелект навлизат все повече в ежедневието на обикновения човек. Той го използва за работа, учене, забавление, дори вместо консултация с лекар. Регулациите обаче все още са недостатъчни, а в някои държави дори липсват изцяло. Докато някои го използват, за да им реши задачата по математика, други генерират фалшиви снимки с него, трети може би го използват за направата на биологично оръжие. А как и дали компаниите за изкуствен интелект пазят личната ни информация, която всеки ден им предоставяме волно или неволно? Изглежда дори техните бивши и настоящи служители се съмняват в тяхната етика.