BMW подготвя система, която ще направи дрифта по-лесен

BMW обмисля още по-усъвършенстван начин да направи моделите си забавни за шофиране, този път с помощта на технология, която би могла да промени начина, по който се инициира контролиран дрифт.

Нов патент от немската компания описва активна система за окачване, която има способността за момент да променя вертикалното натоварване на задните колела, за да облекчи загубата на сцепление и да помогне на автомобила по-лесно да влезе в поднасяне.

BMW не просто се опитва да създаде поредната електронна програма за шофиране, а да използва самото окачване като активен инструмент за оформяне на динамичното поведение на автомобила.

Системата може да предизвика контролирана промяна в натоварването на задната ос. По този начин, за много кратък период от време, задните гуми биха могли да загубят част от сцеплението си, което прави започването на дрифт по-лесно и по-предсказуемо.

За да започне дрифт, водачът трябва да създаде правилните условия, при които задната ос да надвиши наличните нива на сцепление. Това може да се постигне с повече газ, рязко прехвърляне на теглото или други техники, използвани от опитни водачи.

Изглежда BMW иска да направи този процес по-контролиран, използвайки електронно контролираното окачване, за да създаде необходимите условия, без водачът да се налага да прибягва до толкова агресивни движения.

Автомобилът може да използва данни от волана, скоростта и поведението на превозното средство, за да разпознае кога са създадени подходящи условия за начало на странично подхлъзване. Самият патент описва система, която може да оцени командите на водача и да се намеси в окачването, когато е необходимо.