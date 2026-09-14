Тръмп е отворен към китайски автомобилни заводи в САЩ

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отворен към китайски производители, произвеждащи електрически автомобили в САЩ, при условие че наемат американски работници за това. Той обаче възнамерява да запази фактическата американска блокада върху вноса на китайски автомобили.

Китайските коли в момента са до голяма степен забранени на американския пазар поради високи вносни тарифи и регулации, ограничаващи използването на китайски технологии в превозни средства, свързани с интернет, поради опасения за националната сигурност.

Тръмп иска да попречи на китайските производители да произвеждат евтини автомобили в Мексико и след това да ги изнасят за Щатите.