Aston Martin представи първия си мотор за пътя

Aston Martin вече произвежда бързи двуколесни превозни средства. В сътрудничество с легендарния британски производител на мотоциклети Brough Superior компанията представи AMB 002 Roadster - първият мотор от съвместната им програма, разрешен за каране по обществени пътища. Предишните AMB 001 и бруталният AMB 001 Pro бяха предназначени за пистата, докато новият модел се опитва да съчетае екзотиката на хиперкола с мотоциклет, който може да бъде регистриран и използван извън състезателните трасета.

За AMB 002 е разработен изцяло нов, водно охлаждан V2 двигател с обем 1083 куб. см, който развива 130 к.с. и 110 Нм. Brough Superior твърди, че акцентът е върху силния въртящ момент при ниски и средни скорости, а не просто върху преследване на рекордни числа в горната част на оборотомера. Двигателят се произвежда и сглобява в централата на Brough Superior в Тулуза, а корпусите са CNC обработени от масивни метални парчета.

Най-екзотичната част е рамката. Вместо обичайната стоманена или алуминиева конструкция, тя е изработена от титан от едно цяло парче материал. Тежи само пет килограма и спомага за постигане на разпределение на теглото 50:50. Целият AMB 002 тежи само 190 кг, което със 130 к.с. му дава повече от сериозно съотношение мощност-тегло.

AMB 002 няма да е често срещан по пътищата. Ще бъдат произведени само 300 бройки, всеки от които ще бъде ръчно сглобен, като първите доставки са планирани за третото тримесечие на 2027 г. Aston Martin все още не е обявила цените.