10 млрд. евро повече годишно за иновации, за да стават добри идеи работещ бизнес

Нови правила ще създадат пазар за интелектуална собственост

10,2 млрд. евро годишно допълнително финансиране за иновации и нови технологии, както и 26 млрд. евро допълнителни печалби за компаниите обещава ЕК.

С новия Европейски акт за иновации комисията се цели директно в слабото си звено – изобилие от добри идеи, таланти и научни изследвания, които обаче в повечето случаи не успяват да се реализират. А дори да успеят, често това се случва на друго място или от други хора. Предложеният миналата седмица нов акт има за цел да обърне тази тенденция. “До 2028 г. ще създадем истински единен пазар, в който идеите се разрастват по-бързо, финансирането циркулира по-свободно и стратегическата автономност на Европа става по-силна. Това е Европа, която изграждаме”, обяви европейският комисар за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева.

Според комисията основните две предизвикателства, които възпрепятстват иновациите в Европа, са трудният достъп до финансиране и административните пречки пред навлизането на пазара.

За това се създава цифров пазар, свързващ купувачите и продавачите на интелектуална собственост. За много стартъпи именно

патентите, софтуерът и технологичното ноу-хау са най-големият им актив,

но той трудно се оценява и използва за привличане на инвестиции.

Експертен център към Службата на ЕС за интелектуална собственост ще подкрепя и насърчава финансирането, обезпечено с интелектуална собственост, и търговската реализация на такива активи. Тя ще разработи рамка за тяхната оценка и ще създаде общоевропейска цифрова платформа за по-лесно лицензиране и прехвърляне на права.

Експертният център ще помага на публичните и частните участници на пазара при разработването и прилагането на финансови инструменти, подкрепяни от интелектуална собственост. Това означава, че фирмите ще получат помощ да разберат кои техни активи са подходящи за банково кредитиране и да ги трансформират, определят стойността им и ги представят пред банките по правилен начин.

Покупките на интелектуална собственост или лицензионните сделки ще се сключват извън платформата, така че това няма да е регулиран пазар. Платформата ще улесни сделките, ще подобри ликвидността на пазара и ще подпомогне развитието на напълно функциониращ вторичен пазар. Това би помогнало и на богатите на интелектуална собственост дружества, които са изпаднали в неизпълнение, да се освободят от тези активи.

Платформата ще е достъпна за всички малки и средни предприятия, дружества със средна пазарна капитализация и разрастващи се предприятия. Изследователи, университети и всякакви научноизследователски организации ще са другите основни играчи, както и всички финансови институции, които желаят да инвестират в дружества със силен портфейл от интелектуална собственост и потенциал за иновации.

Очаква се тези мерки да доведат до икономии на административни разходи в размер на около 35 млн. евро и да мобилизират допълнително финансиране в размер на 10,2 млрд. евро годишно чрез рисков капитал и дълг, обезпечени с интелектуална собственост.

Другата голяма промяна, която се въвежда с акта, е

обща процедура за възлагане на обществени поръчки за научноизследователска и развойна дейност.

Така държавите ще могат по-лесно да се възползват от европейските иновации. Това не само ще им помогне да достигнат по-бързо на пазара, но и да се решат обществени предизвикателства най-вече в здравеопазването, образованието и чистата мобилност, а обществените услуги да се модернизират. Различните държави членки ще могат съвместно да провеждат обществени поръчки за научноизследователска и развойна дейност.

Очаква се тези мерки да генерират икономии в размер на 1 млрд. евро годишно за публичните купувачи и 25,92 млрд. евро допълнителни годишни печалби за дружествата.

В ЕС обществените поръчки за научноизследователска и развойна дейност възлизат на 17 млрд. евро, което е едва 0,6 % от общите годишни разходи за обществени поръчки, докато други водещи икономики в света инвестират от 5 до 8 пъти повече и вече заделят от 3 до 5% от годишните си разходи, посочват от комисията.

Основният проблем е, че понастоящем няма общи правила на ЕС за такива обществени поръчки. Това създава правна несигурност и разпокъсаност между държавите членки. Предложените правила целят да решат този проблем и да намалят административната тежест. Държавите ще избират спечелилите фирми в рамките на максимум два месеца. За тези поръчки също ще важат правилата на ЕС най-малко 50% от научноизследователските и развойни дейности за договора да се извършват в рамките на съюза или партньорска страна - от Европейското икономическо пространство и Западните Балкани.

Комисията ще помогне на новаторите да ускорят

превръщането на иновативните идеи в пазарни решения и чрез регулаторни лаборатории.

В тях дружествата, изследователите и публичните органи могат да изпитват нови продукти, услуги или технологии за ограничен период от време в контролирана среда и под надзора на регулаторните органи, за да разберат как правилата се прилагат на практика. Това би било полезно особено за малките фирми, за които е трудно да се ориентират в различните национални правила и процедури. От друга страна, регулаторите могат да помислят за преразглеждане на правилата.

На практика идеята е да могат да се извършват безопасно експерименти, но същевремнно да се въведат правни и етични гаранции. Примери за такива области са събирането на данни, рисковете, свързани със здравето или пък безопасността при изпитване на технологии като самоуправляващи се превозни средства.