Качеството и екологията, а не най-ниската цена ще са водещи при обществените поръчки

Ограничава се участието на трети страни в европейските процедури

Компанията, която предложи най-ниска оферта, обикновено печелеше обществените поръчки досега. Това обаче се променя. Съотношението цена - качество става водещо, като качествените показатели вече ще носят 30% от общата оценка, а за трудоемките сектори - дори 50%. Те включват технологични предимства, екологичен отпечатък, социални и трудови стандарти, сигурност.

Това гласи новият Закон за обществените поръчки, който Европейската комисия предложи преди дни. С него се поставя по-голям акцент върху дългосрочната обществена полза, а не само върху най-ниските първоначални разходи.

Като цяло идеята е процесът да се улесни, да се намали административната тежест, а в по-голям мащаб - интеграция на единния пазар, икономическа автономност, сигурност, устойчивост и иновации. Промените имат значение, имайки предвид, че публичните органи в

ЕС изразходват около 2,6 трилиона евро годишно, или 15% от БВП, за обществени поръчки.

Другият основен момент в новия закон е ограничавате на участието на трети страни в европейските процедури. Фирми и продукти от трети страни, с които съюзът има сключени международни споразумения - като Споразумението на СТО или двустранните договори за свободна търговия, запазват пълния си равен достъп до европейския пазар. Но при липса на споразумение или реципрочност за достъп до чужд пазар комисията може да ограничи тези трети страни. Въвеждат се строги изисквания за оценка на рискове от кибератаки, шпионаж, вредна външна намеса и прекомерна зависимост от външни доставчици в критични технологии. При заплаха за сигурността възложителите могат да прекратят договор или да остранят кандидати. Специален онлайн инструмент ще помага на купувачите да определят произхода на доставчика и продукта и да определят приложимите изисквания.

Създава се цифров пазар за обществени поръчки.

Компаниите ще въвеждат само един път основните си данни за съответствие в дигитална платформа, която ще проверява автоматично дали са допустими. Съществуващите национални системи ще се обединят в тази платформа. Това ще спести на публичните купувачи близо 220 млн. евро годишно. Така фирмите ще могат да участват в процедури във всички държави членки.

Това ще е от особена полза за малките и средните предприятия. Допълнително, за да се улесни участието им, публичните купувачи ще трябва да разделят договорите на по-малки обособени позиции. Новият закон включва и разпоредби за улесняване на учредяването и участието на консорциуми и за задълженията за бързо плащане по веригата на доставки. Забранява се обаче възлагането на подизпълнители на цели договори без принос на собствена стойност.

Създава се обща процедура за възлагане на обществени поръчки и за научноизследователска и развойна дейност.

Така държавите ще могат по-лесно да се възползват от европейските иновации. Това не само ще им помогне да достигнат по-бързо на пазара, но и да се решат обществени предизвикателства най-вече в здравеопазването, образованието и чистата мобилност, а обществените услуги да се модернизират. Различните държави членки ще могат съвместно да провеждат обществени поръчки за научноизследователска и развойна дейност.