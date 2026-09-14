Скъпите дизел и зърно май качват цената на хляба до 1 евро (Графика)

Войната в Украйна удря по износа на пшеница и вдига котировките

По-скъпата пшеница и рекордните нива на дизела може да вдигнат цената на хляба тази есен. С колко точно, никой не се наема да прогнозира, защото се изчаква развитието на пазарните котировки. И все пак производители предупреждаваха за постепенно увеличение с около 10 евроцента за хляб от 600–650 грама, като поскъпването зависи от региона и разходите на предприятието. В момента такъв хляб се продава от 0,90 до 1,10 евро според марката и магазина. Предварителните данни на НСИ показват, че до август не се отчита вълна на увеличение - хлябът и хлебните изделия са поскъпнали с 1,1% на годишна база.

Но само през август индексът на цените на зърнените култури на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (FAO) се е повишил с 2,2% спрямо юли и е

достигнал най-високото си ниво от май 2024 г.

При пшеницата ръстът за месец е 2,6%, а спрямо август миналата година цената е с 15% по-висока.

Причината за това не е една. Пазарът реагира едновременно на войната и проблемите с износа през Черно море, на климатичните промени в държавите производителки и на силното търсене. Влияние оказват и продължаващите атаки срещу украински пристанища и кораби. Заради това част от товарите се пренасочват по по-дълги маршрути, а корабите, които използват Дунав за износ на украинско зърно, също се сблъскват с ограничения. В края на август например десетки плавателни съдове чакаха край Сулина за достъп до украински пристанища. Капацитетът е ограничен, а сигналите за въздушна тревога допълнително спират работата на пристанищата. Това означава по-дълго чакане и по-високи разходи за превоз. И когато един кораб стои дни наред на котва, това няма как да не се отрази върху крайната цена на товара.

На европейската борса в Париж цената на пшеницата също се движи нагоре. В края на август и началото на септември котировките бяха около 200-205 евро за тон, като при отделните контракти цените се различават. И въпреки това ситуацията е далеч от кризата с храните от 2022 г. Пазарът е напрегнат, но жито има.

Световното производство на зърно през 2026 г. се очаква да бъде близо 2,98 млрд. тона. Това е с около 2% по-малко спрямо 2025 г., но все пак би била

втората най-голяма реколта в историята

При пшеницата дори има ревизия нагоре на прогнозата на FAO – до 810,7 млн. тона. Световните запаси също остават на сравнително комфортно равнище.

У нас ситуацията е малко по-различна и търговията върви на по-ниски нива. По данни от пазара сделките за фуражна пшеница са около 190 евро за тон. Председателката на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Радостина Жекова коментира, че в момента има търсене, но земеделците не бързат да продават. Причината е, че при сегашните цени и разходи производството трудно излиза на печалба. Освен това тази година българските производители прибраха добра реколта. В Добричко, където са едни от най-големите площи с пшеница, жътвата вече приключи. Средният добив е 691,5 кг от декар, а от засетите близо 1,3 млн. декара са прибрани почти всички площи. Очакванията са за реколта от около 6,5-6,8 млн. тона пшеница. Това количество

осигурява достатъчно зърно за вътрешния пазар и за износ

Производителите обаче са недоволни от изкупните цени, тъй като разходите им за торове, препарати, техника, гориво и труд са високи.

При хлебопроизводителите цената на пшеницата също не е единственият разход, който се следи. Председателката на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева коментира, че за бранша в момента по-голямото притеснение, когато става въпрос за поскъпване на хляба, е високата цена на дизела, отколкото тази на самото зърно.

И това е така, защото горивото участва във всички етапи на производството и доставките - от прибирането на пшеницата от полето до превоза на брашното и готовия хляб до магазините. В момента средната цена на дизела у нас е около 1,88 евро за литър, като през последните месеци горивото значително поскъпна. По-високите цени на международните борси също се следят внимателно от хлебопроизводителите. Ако поскъпването на пшеницата се задържи, то постепенно може да се отрази и на цената на брашното. При сегашната добра реколта у нас обаче българските мелници разполагат със зърно и не зависят изцяло от международните котировки.

В себестойността на хляба влизат още токът, транспортът, заплатите, опаковките и търговските разходи. Затова промяната в цената на пшеницата не се прехвърля автоматично върху хляба. Засега производителите очакват да видят как ще се развие търговията с новата реколта и дали международните цени ще се задържат на сегашните нива. При продължаващи проблеми с износа от Черно море и по-високи разходи за транспорт

натискът върху целия пазар ще продължи

България обаче разполага с добра реколта и достатъчно зърно, което засега позволява цените на вътрешния пазар да се движат по-спокойно от международните котировки. По-сериозно поскъпване би имало вероятно при комбинация от трайно задържане на дизела около €1,95–2 евро и покачване на котирровките на зърното до 240 евро на тон.