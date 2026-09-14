Тази идея стои в центъра на Soil to Soul – общ проект на MATERIA MENSA, AYA Estate и CALASSI, представен в лозята край село Хърсово

Една и съща глътка вино може да бъде усетена като по-свежа, по-плътна или по-минерална, ако се промени съдът, от който я опитваме. Не се променя химичният състав на напитката, а начинът, по който мозъкът подрежда очакванията си чрез зрението, допира, тежестта и температурата.

Тази идея стои в центъра на Soil to Soul – общ проект на MATERIA MENSA, AYA Estate и CALASSI, представен в лозята край село Хърсово в долината на Струма. Пет вина са получили пет различни порцеланови съда, създадени така, че формата, цветът и текстурата им да изразяват характера на конкретното вино още преди първата глътка. Проектът проследява целия път – от почвата и гроздето през работата във винарната до сетивното преживяване на масата. Четвъртият епизод от аудиовизуалната поредица MATERIA MENSA е придружен от музика, изложба и дегустация. В изложбата съдът е поставен като връзка между тероара, виното и човека.

Вкусът не идва само от езика. Ароматът, температурата, видът на предмета, материалът и средата участват едновременно във възприятието.

Съдът участва във вкуса

Вкусът не идва само от езика. Ароматът, температурата, видът на предмета, материалът и средата участват едновременно във възприятието. Цветът може да подскаже сладост или свежест, по-тежкият съд – плътност, а гладката или грапава повърхност да насочи очакването към мекота, минералност или по-остър характер.

Това направление е известно като кросмодално възприятие – информацията, получена от едно сетиво, влияе върху начина, по който работят останалите. Научната основа на проекта стъпва и върху изследванията на проф. Чарлс Спенс от Оксфордския университет. С Джордж ван Дорн той обобщава данни, според които формата и усещането на съда могат да влияят върху възприемания вкус и аромат на напитката. Учените са внимателни с границите на този ефект. Не при всяка промяна на чашата възниква измерима физико-химична разлика във виното. Значение имат и културните навици, предишният опит и това дали съдът изглежда подходящ за напитката. Именно затова в Soil to Soul науката не е използвана като готова рецепта, а като отправна точка за дизайнерски експерименти.

От вино към форма

Първата колекционерска лимитирана серия CALASSI е разработена от Мария Балева и студио Pottery&Poetry. Основният въпрос е прост за задаване, но труден за изпълнение - как вкусът, който няма видима форма, може да получи физическо присъствие. Вместо съдовете буквално да изобразяват плодовете и ароматите, дизайнерите ги превеждат чрез пропорции, цвят, материал, глазура, релеф и тегло. Изложбата показва не само завършените предмети, а и първите скици, междинните форми, прототипите, тестовете на глазури и част от отхвърлените решения. Така на преден план излиза не само резултатът, а поредицата от избори, довели до него.

Soil to Soul – общ проект на MATERIA MENSA, AYA Estate и CALASSI, представен в лозята край село Хърсово в долината на Струма.

От земята до масата

Soil to Soul е четвъртата глава от MATERIA MENSA – аудиовизуален формат, който разказва за срещата между ръцете на керамика и замисъла на човека, който създава храната и напитките. Тук към този разговор се добавя и винарят, а глината се превръща в посредник между земята и масата.

Официалната премиера на филма бе на 12 септември в AYA Estate, по време на гроздобера. Програмата събра прожекция, изложба на съдовете, концерт и авторска вечеря с дегустация. Менюто и виненият пеъринг са дело на кулинарното дуо Amor y Sal – Рая Силова и Николай Маджаров-Файчето, които използват продукти и вкусове от долината на Струма и Мелнишкия край. Най-важният резултат обаче остава в ръката на дегустиращия. Преди виното да бъде помирисано и опитано, съдът вече е подал първите сигнали към мозъка. Така вкусът получава форма, а предметът престава да бъде просто опаковка между бутилката и човека.

Пет вина – пет форми

Пет вина от първата колекционерска лимитирана серия CALASSI получиха свои порцеланови форми в проект, който събира край Мелник тероар, изкуство и наука за сетивата.

VMR 2025 - купажът от вионие, марсан и русан носи бели праскови, мед, билки и дълъг свеж финал. За него е създаден зелен съд със заоблен долен обем, перлена глазура и издължено, леко асиметрично гърло. Лозята край Хърсово са върху песъчливи и пропускливи почви, а разликите между дневните и нощните температури помагат да се запази свежестта.

ZEN Chardonnay 2025 - гроздето идва от лозе край Калиакра, където морският въздух и по-хладните нощи забавят натрупването на захари и съхраняват киселинността и минералността. Виното е с жълти и тропически плодове, манго и банан, соленост и мек минерален финал. Съдът е кремавожълт, с плътно цилиндрично тяло и грапав синкав ръб, напомнящ морска пяна.

Rose 2025 - флоралният профил, горската ягода, малината и мекотата са пресъздадени с розова седефена глазура, гладка повърхност и закръглена долна част. Нагоре формата се стеснява и завършва асиметрично, за да подчертае свежестта и фината киселинност.

Grenache Bouquet 2025 - сочната черница, къпините и билковият финал са преведени в наситена гланцова червена повърхност, органични гънки и малък зелен акцент при ръба. Издълженият силует следва дългия свеж финал на виното, родено в топлия тероар на Мелнишкия триъгълник.

AYANO Melnik 2020 - виното е без контакт с дъб и запазва свежестта на плода. Череша и вишна преминават към тютюн и типични за сорта билкови и пикантни нотки. Съдът има широка натежала основа, дълбока рубинено-земна глазура и асиметричен отвор – образ на зряло вино, което продължава да се развива при контакт с въздуха.