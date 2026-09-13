Дизелът счупи рекорда от 2022 г., мина над 1,90 евро

За пълен резервоар от 50 л вече трябват 94-95,50 евро - 50% повече спрямо януари

Дизелът в България вече е по-скъп, отколкото при големия ценови скок след началото на войната в Украйна през 2022 г. Средната му цена е 1,88 евро за литър, а при големите вериги струва между 1,89 и 1,92 евро. Премиум дизелът отдавна е отвъд границата от 2 евро. При бензина движението е по-бавно. Масовият А-95 струва средно 1,63 евро, при големите вериги най-често е между 1,64 и 1,65 евро.

От началото на годината цената на дизела се е вдигнала с над 50%. Увеличението при бензина е с 32,5%. Само за последния месец двата вида горива са добавили съответно 10 и 9 евроцента към цената си. Разликата вече се вижда ясно при едно зареждане. Резервоар от 50 литра дизел струва 94-95,50 евро. През януари същото количество е струвало 62,50 евро. За 50 литра бензин сега са необходими около 81,50 евро при 61,50 в началото на годината.

Въпреки рекорда България остава сред страните с най-ниски цени в ЕС.

При дизела е на трето място след Малта и Испания. При бензина е на второ след Малта. Средната цена на дизела в ЕС е 2,028 евро, а на бензина – 1,907 евро.

Скъпият петрол е само част от обяснението. Сортът “Брент” приключи търговията в петък при 104,61 долара за барел, като за седмицата поскъпна с над 8%. По-големият проблем е недостигът на готови горива и особено на дизел. Международната агенция по енергетика очаква световното предлагане на петрол през 2026 г. да намалее с 5,7 млн. барела дневно. Запасите са се свивали средно с 3,1 млн. барела дневно през август, а производството на Саудитска Арабия е паднало до 6 млн. барела дневно – най-ниското равнище от над 30 години. Натискът се засилва и от атаките срещу рафинерии и транспортни маршрути в Близкия изток и Русия.

Прогнозата на търговците е, че през тази седмица дизелът може да достигне около 1,95 евро, а бензинът – 1,70 евро за литър.

Ако напрежението около основните петролни маршрути продължи, границата от 2 евро за дизела има вероятност да бъде премината. При пробив в преговорите и възстановяване на доставките цените могат да тръгнат в обратната посока, но промяната няма да се появи веднага по колонките.

Последното публично уверение от ръководството на бургаската рафинерия е, че необходимият петрол е договорен до края на септември, а се водят преговори за доставките през октомври. Това показва, че засега проблемът за България е преди всичко ценови, а не липса на гориво по бензиностанциите.

