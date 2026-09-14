Тръмп премахна митата върху ирландското уиски

Как да накараш президента на САЩ Доналд Тръмп да намали митата? Очевидно, като го поканиш да бъде домакин на голф турнира на твоята страна в един от неговите курорти, пише "Политико".

В неделя вечерта Тръмп обяви, че ще премахне 10-процентното мито, наложено от САЩ върху ирландските уискита. Той направи този ход, за да спечели симпатиите на публиката по време на церемонията по закриването на турнира Irish open, където връчи трофея на победителя - ирландеца Шейн Лоури.

Съединените щати са основният експортен пазар за ирландските производители на уиски. Те обаче са в неравностойно конкурентно положение спрямо британските марки уиски, произвеждани в Шотландия и Северна Ирландия, от май насам, когато Тръмп премахна митата върху износа на този продукт от Обединеното кралство. Тръмп беше обвързал своето решение относно Обединеното кралство с току-що приключилата визита на крал Чарлз III в САЩ.

В явен опит да спечелят благоразположението на президента ирландците избраха голф курорта на Тръмп в Ирландия -„Дунбег" - за домакин на най-престижния годишен турнир в страната. Тръмп прекара голяма част от неделята, разхождайки се по игрището или наблюдавайки събитията от балкон с изглед.

Тръмп, който връчи трофея на Лоури заедно с ирландския министър-председател Мишел Мартин, заяви, че е обсъдил митата върху уискито по време на вечерята в събота вечер с Лоури, Рори Макилрой и други ирландски професионални голфъри.

„Всички ме тормозят с въпроса: ‚Би ли ми направил услуга, това, което се случва, е толкова несправедливо: би ли могъл по някакъв начин да премахнеш митата върху ирландското уиски?'", каза Тръмп пред публиката, посрещнат с нарастващи овации.

„А аз отговорих: ‚От името на Съединените американски щати ще премахна митата върху ирландското уиски!' Страхотна работа, Шейн."

Ставката на САЩ за ирландското уиски, както и за повечето други продукти от ЕС, беше определена на 10% след решението на Върховния съд на САЩ да обяви за незаконни части от режима на наказателните мита на Тръмп, включително предишната ставка от 15% за ирландското уиски.