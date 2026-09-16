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Нов V8 бензинов двигател развива 1200 конски сили

Георги Луканов

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Бензинов двигател с вътрешно горене

Американската компания Nelson Racing Engines разработи нов двигател, така нареченият боксерен, който може да се монтира в спортни автомобили с различно предназначение. Интеркулерът Outlaw 427 развива 1200 к.с., използвайки обикновено 91-октаново гориво от бензиностанцията, без специални състезателни горива.

Nelson Racing изгражда V8 двигателя, базиран на архитектурата LS на GM, по поръчка и го тества на динамометричен стенд преди доставка до клиента.

Гореспоменатите 1200 к.с. се постигат при 7200 оборота в минута с 91-октаново гориво. Ако сте готови да преминете към състезателно гориво с по-високо октаново число, от Nelson Racing твърдят, че двигателят може да произведе до 1500 к.с. Outlaw има работен обем от седем литра.

Nelson Racing е изградил двигателя около подсилен алуминиев блок с чугунени цилиндрови втулки и по-здрава конструкция на цилиндровата глава, която използва шест болта на цилиндър. Вътрешните компоненти включват еднокомпонентен колянов вал, ковани мотовилки и бутала, изработени по поръчка. Степента на сгъстяване 9,0:1 също допринася за способността за постигане на висока мощност с обикновено гориво.

Бензинов двигател с вътрешно горене

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