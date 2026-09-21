Huawei Watch GT 7 Pro е направен за човек, който не иска да сменя часовника според програмата си. Снимка: Йордан Симеонов

HUAWEI WATCH GT 7 Pro е направен за човек, който не иска да сменя часовника според програмата си. Сутрин той може да стои под ръкава на сакото, следобед да следи тренировката с велосипед, а през зимата да показва пистите, лифтовете и натоварването във всеки завой. Това е голям спортен модел с премиум материали, а не дискретна гривна за известия. Часовникът беше представен глобално на 2 септември 2026 г., а от 14 септември е и на българския пазар. С корпус от 46 мм, дебелина 11,25 мм и тегло без каишката от 55,5 г няма как присъствието му да бъде подминато. Всички модели от серията са съвместими както с устройства с iOS, така и с Android.

Съвършена изработка с висококачествени материали

Средната рамка на HUAWEI WATCH GT 7 Pro е от титаниева сплав, повдигнатият безел – от нанотехнологична керамика, а екранът е защитен със синтетично сапфирено стъкло. Това е комбинация, която има значение не само за външния вид. Титанът държи теглото под контрол, керамиката е подходяща за зоната, която най-често среща ръбове и твърди повърхности, а сапфирът е по-устойчив на драскотини от обикновеното стъкло. Моделът се предлага в черно, зелено и жълто, във всички случаи с EasyCross каишка. Свободният край се прибира отдолу, вместо да остава да стърчи. Управлението е чрез сензорния екран, въртящата се коронка, която служи и като бутон „Начало", и втори страничен бутон.

Екран, който трябва да се вижда и на сняг

Кръглият AMOLED дисплей е 1,47-инчов с пиковата яркост 3000 нита. Практичният смисъл е по-добра четимост при силно слънце и върху отразяващ сняг, но реалният резултат зависи от съдържанието и околната светлина.

Яката батерия

При ненатоварена работа часовникът издържа до 21 дни с едно зареждане. За всекидневен режим по-показателни са обявените до 12 дни. При постоянно включен дисплей - до 7 дни, а при продължително бягане по пътеки часовникът може да работи до 51 часа. Данните са от лабораторни тестове на Huawei. Реалните резултати могат да се различават в зависимост от начина на употреба, активираните функции и условията на средата. Huawei използва многослойна батерия с високо съдържание на силиций. Пълното безжично зареждане отнема около 95 минути с адаптер 10 V/2 A и включеното в комплекта безжично зарядно устройство SuperCharge от второ поколение. В кутията има зарядна станция с кабел.

Кръглият AMOLED дисплей е 1,47-инчов. Пиковата яркост достига 3000 нита. Практичният смисъл е по-добра четимост при силно слънце и върху отразяващ сняг

Навигацията - една от големите промени

HUAWEI WATCH GT 7 Pro работи със системата за позициониране Huawei Sunflower и алгоритъма AI-XDR, чиято задача е да ограничава отклоненията при блокиран сателитен сигнал. Според компанията точността на маршрута при високоскоростни зимни спортове е подобрена с 20% спрямо Watch GT 6 Pro. GPS-ът ползва повече системи и честоти, което е важно при труден терен.

Партньор при зимните спортове

Фокусът на новото поколение пада върху зимните спортове. HUAWEI WATCH GT 7 Pro записва максимална скорост, среден наклон, общо спускане и брой спускания, като отделя времето на лифта и почивката. Функцията Turn Detection разпознава вида, броя и честотата на завоите, а G-Force Detection отчита G-силата – показател за ускорението и натоварването в завоя. Записва се и маршрутът. Могат да се изтеглят карти на над 3000 ски курорта в 59 държави. На китката се виждат имената и трудността на пистите и станциите на лифтовете. Поддържаните курорти трябва да се проверят в Huawei Health. В България са включени девет курорта, сред които са Банско, Боровец, Пампорово и Витоша. Част от новите режими и картите се активират с OTA актуализация, а самите карти са достъпни само в избрани държави и региони. Предвидени са и режими за ски и сноуборд на закрито. Така тренировката върху симулатор може да бъде записана отделно от деня в планината.

Колоезденето получава профил на изкачването

Маршрутът се подготвя в Huawei Health и се синхронизира с часовника. Преди тръгване се виждат профилът на височината и предстоящият терен, а по време на каране идват сигнали за следващото изкачване – разстояние, положителна денивелация и среден наклон. Има и предупреждения за остри завои, както и последващ анализ на отделните изкачвания. Часовникът може да се свързва и с интелигентен велотренажор по Bluetooth.

От градското бягане до гмуркане до 40 метра под водата

Общо режимите за тренировка са над 110. При бягане могат да се изтеглят офлайн карти, а на екрана се показват балансът на времето за контакт със земята, вертикалната амплитуда и мощността на бягането. При трейл бягане часовникът добавя надморска височина в реално време, оставащо време и разстояние, пулс, темпо и наклон. Маршрутите със зададени точки се свалят от външен източник, импортират се в Huawei Health и след това се прехвърлят към часовника. За голф има база с над 17 000 игрища, коригирано спрямо наклона разстояние, измерване на последния удар, настройване на позицията на флагщока, автоматично завъртащ се изглед на грийна и електронна карта за резултата. След игра траекторията на ударите може да се прегледа в Huawei Health. И тази база е ограничена според държавата и региона.

HUAWEI WATCH GT 7 Pro е с рейтинг на водоустойчивост IP69 и е сертифициран за свободно гмуркане до 40 метра. Той предлага тестове за апнея, таймер за задържане на дъха и разпознаване на типа вода. Това не го превръща в часовник за гмуркане с бутилки – производителят изрично изключва scuba и техническо гмуркане. За пикълбол приложението PickleX отчита общия брой движения с ракетата, форхендите, бекхендите и най-дългото разиграване. Чрез AppGallery в Huawei Health могат да се добавят приложения на трети страни за бадминтон, футбол и други спортове. Налични са и 30 анимирани миниупражнения за десет части на тялото, включително адаптиран подбор при активиран режим за хора в инвалидна количка.

Здравен съветник

Часовникът разполага с оптичен сензор за пулс и отделен ЕКГ сензор. Той може да напомни за измерване 30 минути след тренировка, а за самия запис се докосва страничния електрод за 30 секунди. Анализът на пулсовата вълна може да подава сигнали за възможен риск от предсърдно мъждене и преждевременни съкращения. Следят се още вариабилността на сърдечната честота – HRV, сънят чрез алгоритъма TruSleep 5.0, стресът и емоционалното състояние. Приложението за емоционално благополучие разграничава 12 състояния и предлага дихателни упражнения. Health Insights събира данните за сън, възстановяване и активност в дневен преглед. След поне седем последователни нощи сън и постоянно носене Physical Readiness анализира съня, пулса, HRV, активността и стреса и дава дневна оценка в пет нива. Тя помага на потребителя да прецени дали денят е подходящ за по-сериозно натоварване или за възстановяване.

Workout Status обобщава тренировъчното състояние чрез Running Ability Index, тренировъчно натоварване, тренировъчен индекс, време за възстановяване и прогнозни времена за бягане.

Morning Brief събира в кратко сутрешно резюме най-важната информация за съня и възстановяването, така че денят да започне с ясен поглед към текущото състояние.

Health Community позволява споделяне на данни за сън, пулс и активност с близки хора. Един профил може да следи до 20 души и да има до 20 последователи. Покупката включва и възможност за тримесечен пробен достъп до Huawei Health+, където има тренировъчни курсове и план Stay Fit за хранене, движение и калориен дефицит.

ЕКГ и анализът за аритмия не са предназначени за лица под 18 години. Нито една от здравните функции не е медицинско изследване и резултатите не бива да се използват за поставяне на диагноза или определяне на лечение.

Разговори от китката

В корпуса има микрофон и говорител, така че могат да се приемат Bluetooth разговори и да се записват гласови бележки. За разговорите часовникът трябва да е свързан с телефона чрез Huawei Health. На китката се показват още метеорологични данни за температурата и UV лъчението. HUAWEI WATCH GT 7 Pro има NFC и поддържа безконтактни плащания в България чрез приложението Curve Pay. Свързването е чрез Bluetooth. часовникът работи с Android 9.0 или по-нова версия и с iOS 13.0 или по-нова версия, след инсталиране на Huawei Health. Възможно е отделни функции да се различават според телефона, операционната система и държавата.

Трудно ще се намокри

Сертификатите за водоустойчивост показват не само, че разполага със сензор за дълбочина и поддържа свободно гмуркане до 40 метра, а и че часовникът не се притеснява от дъжд. Но това не означава, че е подходящ за горещ душ. Huawei препоръчва да не се носи в сауна, парна баня, да не се излага на сапун, шампоан и почистващи препарати и да се изплаква, подсушава и отводнява след плуване. Работният температурен диапазон е от минус 20 до плюс 45 градуса.

Заключение

Watch GT 7 Pro е насочен към хората, които искат един часовник за работа, пътуване и сериозно движение навън. Най-силната комбинация е между титана, сапфирения ярък екран, подробната навигация и издръжливата батерия. Скиорите и колоездачите получават най-много нови инструменти, а свободното гмуркане до 40 метра отличава Pro версията като по-специализиран модел.