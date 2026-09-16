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Тежките електрически коли имат проблеми със спирачките и шасито

Георги Луканов

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34,8 процента от собствениците на луксозния седан Tesla Model S от 2014 година са били принудени да посетят сервиз за ремонт по време на гаранционния си период.

Последният доклад на TÜV разкрива данни за надеждността на съвременните автомобили от гледна точка на германския технически преглед. 

Инспекторите от организацията публикуваха резултатите от 9,5 милиона технически проверки. Някои скъпи и тежки електрически автомобили масово се повреждат след три години експлоатация поради износени оси и ръждясали спирачки.

Повече от едно на всеки пет проверени превозни средства, по-точно 21,5%, са напуснали проверката с червен печат поради сериозни или направо опасни дефекти.

Резултатите обхващат общо 216 различни модела и показват, че средната възраст на автомобилите на пътя непрекъснато се увеличава. Рискът от повреда се увеличава драстично с увеличаване на възрастта.

Докато около един на десет петгодишни автомобила не преминава технически преглед, процентът е почти една четвърт за 11-годишните автомобили и дори по-малко от една трета за 15-годишните коли.

Масивните и тежки батерии причиняват изключително натоварване на частите на шасито, така че безшумните блокове често се износват значително след три години интензивна употреба.

Втората голяма болка са спирачките. Шофьорите на електрически автомобили обикновено използват масово рекуперация за спиране с двигателя, поради което почти не използват класически спирачни дискове. След това те лесно ръждясват, не се износват и губят необходимия ефект. Затова експертите силно препоръчват собствениците на електрически автомобили да използват спирачките умишлено и рязко от време на време.

34,8 процента от собствениците на луксозния седан Tesla Model S от 2014 година са били принудени да посетят сервиз за ремонт по време на гаранционния си период.

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