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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23556346 www.24chasa.bg

Fiat показа първата си триколка

Георги Луканов

[email protected]

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Цената на новия електрически триколесен модел Fiat Tris (насочен към градските B2B доставки) започва от 6 950 евро за базовия вариант в Италия. Снимки: FIAT

Основният нов продукт на щанда на FIAT Professional на изложението в Хановер е Tris - първият триколесен електрически микро-търговски автомобил на марката.

Проектиран от италианското студио Centro Stile, Tris пренася подхода на компанията към градската мобилност в сферата на професионалния транспорт. Триколката е компактна, електрическа, достъпна и създадена с мисъл за ежедневните нужди. 

Моделът е представен в Хановер във версии Cargo Box (с врати) и Pick-up (без врати). Tris е разработен за нуждите на логистиката, малкия бизнес и професионалистите, работещи в условията на все по-натоварена градска среда.

Компактните му размери - дължина от 3,17 метра и радиус на завой от едва 3,05 метра, го правят изключително подходящ за тесни улици и гъсто застроени градски центрове.

Автомобилът предлага хомологиран пробег от 90 км (по WMTC) и товароносимост от 430 кг за европейския пазар.

Версията Cargo Box може да побере два европалета.

Цената на новия електрически триколесен модел Fiat Tris започва от 6950 евро за базовия вариант в Италия

Цената на новия електрически триколесен модел Fiat Tris (насочен към градските B2B доставки) започва от 6 950 евро за базовия вариант в Италия. Снимки: FIAT

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