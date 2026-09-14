Вицепремиерът Пулев: България разглежда Индонезия като стратегически партньор

През тази година се отбелязват 70 години от установяването на дипломатически отношения между двете страни

България разглежда Индонезия като стратегически партньор в Югоизточна Азия и като пазар с огромен потенциал и близо 300 млн. потребители. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев проведе в Джакарта на среща с председателя на Камарата на представителите на Националното консултативно събрание на Индонезия д-р Пуан Махарани, съобщиха от пресцентъра на правителството.

Основен акцент в разговорите беше поставен върху възможностите за засилване на двустранното сътрудничество и развитие на икономическите отношения. "Съществува много силна политическа воля да активизираме отношенията с Индонезия, да взаимодействаме на всички нива и във всички направления. Имаме силни дипломатически отношения, които тази година отбелязват 70 години. Трябва да използваме това приятелство и тази солидна основа за растеж", заяви вицепремиерът Пулев.

"България е твърдо ангажирана с европейските си партньори, но трябва да диверсифицираме икономическите си партньорства и да работим активно и с държавите от Азия, Близкия и Далечния изток", посочи Пулев.

Вицепремиерът представи приоритетни сектори за взаимодействие, сред които високотехнологични производства, трансфер на технологии, транспорт и логистика и индустриално сътрудничество.

Д-р Пуан Махарани изтъкна историческата роля на България като една от първите европейски държави, признали независимостта на Индонезия. Тя определи страната ни като един от важните партньори на Индонезия на Балканите и в Европа и подчерта големия потенциал за развитие на двустранното сътрудничество както в икономическата, така и в социалната сфера.

По думите на председателя на индонезийския парламент България може да бъде хъб за индонезийските продукти към европейския пазар, като двете страни трябва да използват нарастващия стокообмен като основа за разширяване на икономическите отношения.

В рамките на срещата беше обсъдена и необходимостта от възстановяване на работата на Смесената комисия за икономическо сътрудничество. Последното заседание на комисията се е състояло през 2014 г. в Джакарта.

"Ще се радваме следващото заседание на смесената междуправителствена комисия да се проведе още през следващата година в България. По този начин ще можем да институционализираме икономическото сътрудничество с висока добавена стойност", заяви Пулев.

В рамките на визитата си вицепремиерът Пулев проведе и двустранна среща с министъра на търговията на Индонезия Буди Сантосо. Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване и диверсифициране на двустранните търговско-икономически отношения и потенциала за увеличаване на търговския обмен.

"Ще работим активно за оползотворяване на потенциала за разширяване на двустранното икономическо сътрудничество. Вярвам, че България и Индонезия могат да превърнат силното си политическо приятелство в конкретни икономически резултати – повече търговия, инвестиции, технологичен трансфер и нови индустриални партньорства", подчерта Пулев.

На срещите участваха още заместник-министърът на икономиката Михаела Карадимова и Таня Димитрова, посланик на България в Индонезия.