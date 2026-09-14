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Пиян тираджия падна от кабината, камионът продължи да се движи сам още 2 километра!

Георги Луканов

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Тир. Снимката е илюстративна СНИМКА: pixabay

Пиян шофьор падна от кабината, а камионът продължи да се движи още два километра по магистралата пишат германски медии.

Пострадалият тираджия е намерен на зона за почивка на магистрала А2 близо до Хановер. 60-годишният шофьор на влекача с ремарке се е опитал да се включи в магистрала А2 към Берлин от зоната за почивка малко преди полунощ, съобщи говорител на полицията. Камионът първо се е ударил в няколко големи каменни блока на зоната за почивка, а след това в бетонна бариера на лентата за ускорение. След това шофьорът е бил изхвърлен от кабината. Камионът и ремаркето са продължили да се движат без шофьора около два километра, като са се ударили няколко пъти в предпазен парапет. В крайна сметка са излезли от пътя и са се озовали в поле.

Шофьорът е открит на изхода на зоната за почивка и е откаран в болница съ сериозни наранявания. Направеният кръвен тест в болницата е отчел шокиращите 2,4 промила алкохол в кръвта му.

Тир. Снимката е илюстративна СНИМКА: pixabay

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