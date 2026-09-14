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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23556755 www.24chasa.bg

Сам Олтман: ИИ може да излезе от контрол и да се превърне в заплаха за човечеството

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Сам Олтман КАДЪР: Екс/@interesting_aIl

Изкуственият интелект може да излезе от контрол и да се превърне в заплаха за бъдещето на човечеството. За това предупреди шефът на „ОупънЕйАй" (OpenAI) Сам Олтман, който за първи път толкова подробно очерта рисковете от прекалено бързото развитие на технологията и призова за общи правила за безопасност, предаде Си Ен Би Си.

„Приветстваме федерална рамка, която определя последователни изисквания за безопасност за изкуствения интелект", написа Олтман в „Екс" малко след полунощ. Той подчерта, че „конкурентният натиск в Америка не бива да оправдава безразсъдството".

Шефът на „ОупънЕйАй" посочи два сценария, при които развитието на ИИ може да се развие „много зле". Единият е хората да загубят „контрол над бъдещето в полза на изкуствения интелект", а другият – властта да се концентрира прекомерно в ръцете на един човек или една компания.

Предупреждението идва само дни след като Дарио Амодей от „Антропик" (Anthropic) призова компаниите в сектора да намалят скоростта, с която усъвършенстват най-напредналите си модели. Към тревогите се присъедини и Илон Мъск.

На другия полюс е президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той заяви вчера, че няма нужда от забавяне, защото това може да застраши американското лидерство в надпреварата с Китай за доминация в изкуствения интелект.

Инвеститорите обаче реагираха нервно. Акциите на компании от сектора на ИИ поевтиняха на световните борси, докато пазарите осмисляха предупрежденията и възможните последствия от тях.

Темата за безопасността на ИИ се изостри още повече след напускането на изследовател от „Антропик" миналата седмица. Той предупреди, че индустрията не приема достатъчно сериозно рисковете. След него и други служители на „Антропик" и „ОупънЕйАй" започнаха публично да говорят за възможни катастрофални последици, пише БТА. 

Междувременно американският Конгрес се опитва бързо да отговори на призивите за въвеждане на предпазни мерки.

Дебатът избухва в особено чувствителен момент – „Антропик" и „ОупънЕйАй" се подготвят за листване на борсата. Сам Олтман обаче вече отхвърли възможността „ОупънЕйАй" да излезе на борсата с първично публично предлагане през 2026 г. Така надпреварата за най-мощния ИИ в света все повече се превръща и в битка за това кой ще успее да го държи под контрол.

Сам Олтман КАДЪР: Екс/@interesting_aIl

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