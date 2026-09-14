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България влезе в топ 5 на ЕС на една от най-престижните световни конференциии за изкуствен интелект

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Снимка: Архив

България се нареди сред водещите държави в Европа по научно присъствие на ECCV 2026 – една от най-престижните световни конференции в областта на компютърното зрение и изкуствения интелект, съобщават от пресцентъра на МОН. С 10 научни публикации в основната програма институтът INSAIT към Софийския университет "Св. Климент Охридски" заема 5-о място сред научните институции от ЕС по брой представени разработки.

По този показател INSAIT се нарежда пред редица утвърдени европейски научни центрове и университети, сред които Федералната политехника в Лозана (EPFL), университетите в Бон, Единбург и Копенхаген, Парижкия политехнически институт и Сорбоната. След българския институт в класацията остават и изследователски екипи на някои от най-големите технологични и индустриални компании в Европа, сред които „Бош", „Сименс", БМВ, „Мерцедес-Бенц", „Порше", „Ериксон" и „Фолксваген".

На ниво Европа пред INSAIT са единствено институции – част от абсолютния научен елит на континента в областта на изкуствения интелект и компютърното зрение. Сред тях са Техническият университет в Мюнхен, Федералната политехника в Цюрих (ETH Zurich), университетите в Оксфорд и Кеймбридж, Имперският колеж в Лондон и Институтът „Макс Планк".

ECCV е водещият европейски форум за компютърно зрение, който се провежда веднъж на две години и събира водещи изследователи и технологични компании от цял свят. Тазгодишното издание се проведе от 8 до 13 септември в Малмьо, Швеция, като в него се включиха хиляди участници от научните среди и индустрията.

Снимка: Архив

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