Делян Добрев: Гигантът Tesla влиза в три мащабни проекта за батерии в България

Американският технологичен и енергиен гигант Tesla е в напреднали разговори за участие в три мащабни проекта за съхранение на електроенергия в България."

„Tesla е една от най-големите компании в света, с най-добрата технология за съхранение на електроенергия. Успяхме да ги убедим, че си заслужава да се направи такава инвестиция в България. В напреднали разговори сме и сме напът да постигнем договорка за три много големи проекта за съхранение на електроенергия - в Стара Загора, Твърдица и Велико

Търново. Като този във Велико Търново ще бъде един от най-големите в Европа", обяви Делян Добрев.

В началото на лятото напусна политиката и започна работа по нови мащабни енергийни и технологични проекти в партньорство с още двама бивши министри - Румен Радев и Николай Павлов.

По думите на Добрев през последната една година България се превърнала в световен лидер по системи за съхранение на енергия. Към момента те са с обща мощност около 5 000 MW и инсталиран капацитет близо 20 000 MWh.

Инвестициитете в сектора надхвърлят 3 млрд. евро, като според Добрев добрата новина е, че над 90% от тях са от български компании. „Това превърна България в лидер в целия свят. Но защо е важно това? Инвестиции от порядъка на 3 милиарда евро са близо 3% от БВП на България. Тези инвестиции са важни и защото позволяват страната да се превърне в лидер в енергетиката в цяла Централна и Източна Европа, защото нашите пазари са свързани. За електроенергията няма граници, тя върви свободно между държавите. Ако погледнете цените на тока на свободния пазар, те са едни и същи от Гърция до Унгария, включително България, Румъния... Превърнахме се сърцето на целия този регион", обясни Добрев пред радио „Фокус".

През деня внасяме евтина електроенергия от съседните държави на близки до нулевите цени, батериите я съхраняват и вечер я изнасяме на по-високи цени обратно към съседните държави. „Благодарение на това цените в целия регион започват постепенно да намаляват, като това ще се усети особено

следващата година", прогнозира Добрев.

Според Добрев най-евтината електроенергия е тази, произведена от ВЕИ в комбинация със системи за съхранение. С техния ръст страната постепенно ще достигне физическия капацитет на интерконекторите със съседните

държави. Това означава, че дори при свързани пазари България няма да може да изнася цялото количество електроенергия, с което разполага.

Добрев прогнозира, че това ще доведе до излишък на електроенергия у нас и в рамките на следващите една-две години българският пазар може да започне да се отделя ценово от останалите страни в региона. При достатъчно големи генериращи мощности и капацитет за съхранение токът на свободния пазар в България може да стане по-евтин, отколкото в съседните

държави.

Именно евтината електроенергия и развитата електропреносна мрежа, според Добрев, могат да се превърнат в следващото голямо конкурентно предимство на България. След като страната вече се утвърждава като лидер при системите за съхранение, следващата стъпка е да използва това предимство за привличане на инвестиции в дейта центрове, изкуствен интелект и други

високотехнологични производства.

Причината е, че подобни инвестиции се насочват към държави, които разполагат с добра електроенергийна инфраструктура. Точно това е сред факторите, които правят България привлекателна за Tesla.

„Tesla насочват инвестиции там, където има добре развита мрежа и евтин ток . Надявам се правителството да продължи да подкрепя не само проектите за съхранение на електроенергия, но и проектите за развитие на ВЕИ, защото ако преди няколко години тези проекти бяха много скъпи и ние всички се опитвахме да ги спрем, сега е точно обратното. Най-евтината електроенергия е тази от проектите от вятър и слънце. Тоест за да е евтин токът, трябва две неща - проекти от вятър и слънце и системи за съхранение", заяви още Делян Добрев.