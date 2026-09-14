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Днес стартира голямата надпревара за избора на най-добрите кметове за 2026 г. на платформата Kmetnagodinata.bg. От 14 септември гражданите ще могат да дадат своята подкрепа и оценка за работата на градоначалниците в националния конкурс „Кмет на годината“.

За поредна година Kmeta.bg дава възможност на българите да определят най-успешните кметове в страната. Конкурсът обхваща третата година от настоящия мандат 2023–2027, а право на участие имат кметовете на всички 265 общини в България. Изключение тази година е кметът на Елин Пелин доц. д-р инж. Ивайло Симеонов, който няма да участва в надпреварата, тъй като е кандидат за президент.

Категории и награди

През 2026 г. гражданите ще могат да гласуват в общо 8 категории.

Основните категории са:

Кмет на годината

Кмет на гражданите

Специалните категории са:

Градска среда

Смарт сити

Туризъм и култура

Спорт и младежки политики

Инвестиции и растеж

Здравна и демографска политика

Всеки гражданин може да подкрепи своя фаворит във всяка от шестте специални категории, както и да даде своя вот в двете основни категории – „Кмет на годината“ и „Кмет на гражданите“.

Онлайн вот – бърз, лесен и защитен

Гласуването започва в 00:00 ч. на 14 септември и ще продължи до 23:59 ч. на 24 септември 2026 г. включително.

Вотът се провежда онлайн чрез платформата Kmetnagodinata.bg. В гласуването могат да участват всички граждани на България, като гласуване от IP адреси извън страната не се допуска.

Регистрацията за участие може да бъде направена по три начина:

чрез профил във Facebook;

чрез профил в Google;

чрез имейл адрес, който трябва да бъде потвърден.

С една регистрация може да бъде подаден един вот в рамките на 24 часа. Подробни инструкции за начина на гласуване са публикувани на началната страница на Kmetnagodinata.bg.

Кметове в три групи

Във всяка от осемте категории ще бъдат отличени по трима победители – по един представител на малка, средна и голяма община, според броя на жителите:

Малки общини – до 20 000 жители;

Средни общини – от 20 000 до 50 000 жители;

Големи общини – над 50 000 жители.

Разпределението е направено въз основа на официалните данни на Националния статистически институт за населението към 31 декември 2025 г.

Мерки срещу манипулации

Организаторите са предвидили технически и организационни мерки за гарантиране на честността на вота. Регистрацията с имейл е защитена, като не се допускат временни или еднократни електронни адреси.

Системата следи броя на гласовете от един IP адрес и честотата на заявките от една регистрация. За всеки вот се записват технически данни, сред които час на подаване, IP адрес, използван браузър и технически идентификатор на устройството.

По време на гласуването организаторът следи за необичайни струпвания на гласове, автоматизирано гласуване и други признаци на манипулация. При установени нарушения засегнатите гласове могат да бъдат анулирани, а съответният IP адрес или устройство – блокирани.

Текущата класация ще бъде достъпна на Kmetnagodinata.bg по време на гласуването. След края му в 23:59 ч. на 24 септември резултатите ще бъдат скрити до официалното им обявяване.

Големият финал

Победителите в конкурса „Кмет на годината“ 2026 ще бъдат обявени на официалната церемония по награждаването на 29 септември 2026 г.

Церемонията ще бъде излъчена по БНТ1 на 4 октомври от 15.30 ч.

“Кмет на годината” 2026 се реализира с подкрепата на Астелас Фарма, Луксъри Ливинг, Главболгарстрой, Виваком, Хювефарма, Ефбет, Пощенска банка, Биовет, Електрохолд, Хуауей, Метрореклама, Билборд. Партньори на конкурса са и БНТ, БНР, Economic.bg, списание “Икономика”, София Тех Парк, Брайдъл Фешън, Агресия.

Източник: kmeta.bg