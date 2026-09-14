Член на ЕЦБ: Инфлацията в еврозоната може да се окаже по-висока от прогнозираното

Инфлацията в еврозоната може да се окаже по-висока от вече повишените прогнози, а поскъпването на природния газ и електроенергията се очертава като все по-сериозен риск. За това предупреди управителят на Словашката централна банка и член на Управителния съвет на Европейската централна банка Петер Казимир, цитиран от Ройтерс.

„Вниманието ми вече е насочено по-малко към цените на петрола и горивата и все повече към цените на газа и електроенергията", заяви Казимир. Според него инфлацията при храните, която има важно значение за нагласите на потребителите и инфлационните очаквания, също вероятно ще се ускори.

Той подчерта, че рисковете пред инфлацията „определено са насочени към по-високи стойности". По думите му енергийният шок се задържа по-дълго от очакваното, а последиците от него все още не са се проявили напълно в икономиката, пише БТА.

Предупреждението идва след заседанието на ЕЦБ в четвъртък, на което финансовата институция очаквано повиши лихвените проценти за втори път тази година. Централната банка същевременно увеличи и редица от прогнозите си за инфлацията. Това засили очакванията на финансовите пазари, че през следващата година може да последват до три допълнителни повишения на лихвите.

Особено тревожна е ситуацията с природния газ в Европа. Цените му достигнаха най-високото си равнище от почти четири години, след като европейските държави отложиха през лятото попълването на газовите си хранилища с надеждата, че конфликтът с Иран ще приключи и стойността на газа ще спадне.

Сега запасите са значително по-ниски от обичайното и страните бързат да ги възстановят. Това допълнително тласка цените нагоре и вероятно ще доведе до по-скъпо отопление и електроенергия.

Казимир очаква и нов натиск върху цените на храните. Сред причините той посочи сушата в Европа, климатичното явление Ел Ниньо, както и поскъпването на дизеловото гориво и торовете.

Следващото заседание на ЕЦБ е насрочено за 29 октомври. Пазарите оценяват на около 60% вероятността централната банка отново да повиши лихвите след тази среща.

Предупреждението на Казимир беше подкрепено и от члена на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Изабел Шнабел. Тя също изрази тревога от развитието на цените на енергията, допълва Ройтерс.

По думите на Шнабел конфликтът в Близкия изток се оказва много по-продължителен, отколкото се очакваше първоначално. Тя определи поскъпването на енергията като „доста тревожно" и посочи, че опасенията вече не са свързани единствено с петрола. Те обхващат и преработените петролни продукти, както и природния газ, особено в Европа.