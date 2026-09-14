Енергийният министър на САЩ: Доставките на петрол през Ормузкия проток нарастват

Седемдневната плъзгаща се средна стойност на доставките на петрол през Ормузкия проток, осъществявани с ескорт от Военноморските сили на САЩ, нараства и ще продължи да се увеличава, заяви американският министър на енергетиката Крис Райт, цитиран от Ройтерс.

Той говори на пресконференция във Виена във връзка със заседание на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

„Тенденцията при тази седемдневна плъзгаща се средна стойност е възходяща и ще остане такава", заяви Райт.

Министърът уточни, че обявеният от него на 1 септември пиков обем от 17 милиона барела за един ден всъщност е бил по-висок, пише БТА.

„Имаше един кораб, който не беше отчетен. Оказа се, че количеството за този ден е било почти точно 18 милиона барела", посочи той.

Напрежението около Ормузкия проток се изостри рязко след началото на войната между САЩ и Иран. През април Вашингтон наложи морска блокада на Иран, насочена към корабите, които влизат или излизат от ирански пристанища. Американските власти уточниха, че блокадата не трябва да възпрепятства корабите, които преминават през протока към други държави от Персийския залив.

Въпреки това военните действия и заплахите към корабоплаването сериозно ограничиха движението през един от най-важните енергийни коридори в света. Преди началото на войната през протока са преминавали около 125 плавателни съда дневно, като маршрутът е осигурявал приблизително една пета от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ.

САЩ постепенно засилиха военноморското си присъствие в района и започнаха да ескортират търговски кораби през протока. Мярката има за цел да гарантира безопасното преминаване на петролните танкери на фона на атаките и заплахите от страна на Иран. В същото време част от корабните компании отказаха да се възползват от американските военни ескорти заради опасения от нови атаки.

През последните месеци Вашингтон съобщи за постепенно увеличаване на количествата петрол, които преминават през протока с американска военноморска защита. Данните обаче показват, че трафикът все още остава значително под нивата отпреди войната. Според данни от 14 септември само четири товарни кораба са излезли от Персийския залив през протока през уикенда, а десет са влезли, при средно около 14 кораба дневно през предходните 10 дни.

Ситуацията допълнително се усложни през последните дни. На 13 септември беше съобщено, че плавателен съд е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток. Междувременно атака с дронове наложи временно спиране на ключовия саудитски петролопровод East-West, който е една от основните алтернативи за износ на саудитски петрол, заобикалящи протока.

На този фон американската блокада и военният натиск върху Иран продължават да оказват силно влияние върху световния петролен пазар. Част от танкерите преминават през протока тайно, като изключват системите си за проследяване, за да намалят риска от атаки. Според анализ на Ройтерс обемът на петрола, изнасян от държавите от Персийския залив, остава приблизително с една трета под нивата отпреди войната.